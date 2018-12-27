Динамика армяно-российских отношений должна сохраняться и развиваться, подчеркивают Пашинян и Путин

В Кремле сегодня встретились руководители Армении и России.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. В начале встречи с ним президент России Владимир Путин сначала поздравил лидера блока «Мой шаг» с победой на состоявшихся 9 декабря в Армении парламентских выборах и пожелал ему успехов.

«Это первый Ваш приезд к нам после убедительной победы на выборах, Вашей победы, Ваших сторонников. Хочу пожелать Вам успехов, удачи в реализации всех планов, которые Вы ставили перед собой, перед Вашей командой на благо Армении и армянского народа», - согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, сказал Путин.

«Наши отношения характеризовать не нужно. Это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием. Достаточно сказать, что мы уверенно удерживаем первое место в экономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами. 25,5 процента на долю России приходится. Свыше двух тысяч предприятий работает, 2,2 тысячи предприятий. Растет товарооборот, в прошлом году он вырос почти на 30 процентов – 29,7 процента, по-моему. В этом году за десять месяцев текущего года прибавил еще почти 18 процентов – 17,5 процента», - отметил президент России.

Путин также добавил: «Думаю, что динамика хорошая. Нужно ее сохранять. Мы готовы это делать со своей стороны. Будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся, и не только в этой сфере, но и в других направлениях. Имею в виду и сферу обеспечения безопасности, наше сотрудничество по линии ОДКБ, многоплановое сотрудничество в экономике в рамках Евразийского экономического союза. В общем, у нас очень богатая, насыщенная повестка дня. Мы рады Вас видеть. Добро пожаловать».

И. о. премьер-министра Армении подтвердил готовность развивать отношения с Россией по всем направлениям, подчеркнув, что Армения настроена на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза.

«Я тоже очень рад Вас видеть, видеть наших коллег. Правда, я уже сбился со счета, которая наша встреча. Но подсказали мне в аэропорту ребята из протокола, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров, а точнее, я в тройке лидеров. Я уверен, я думаю, что это подчеркивает контекст наших особых стратегических отношений. Я уверен, что такая динамика отношений у нас сохранится. И надеюсь, что еще будет развиваться. Конечно же, мы тоже в следующем году ждем Вас с официальным визитом в Армению. И это будет для нас очень приятно, - согласно официальному сообщению, заявил Пашинян и продолжил: - Конечно, наши политические и экономические отношения растут. Очень приятно видеть, что растет интерес российских туристов, в частности, к Армении. В российских СМИ была публикация, что в новогоднем сезоне Армения – самое популярное направление российских туристов, и в сравнении с прошлым годом поток туристов вырастет на 70 процентов. Это значит, как минимум, что люди не только заинтересованы, но и в Армении российских туристов очень хорошо принимают, и они себя очень хорошо чувствуют. Это подчеркивает глубину наших отношений: это не только политические, экономические, но и человеческие отношения, культурные отношения. Я уверен, что все эти отношения будут развиваться».

«Недавно в Армении прошли досрочные парламентские выборы, и я очень рад, что эти выборы прошли в соответствии с законом, они были свободные. Я очень рад, что это констатировали международные наблюдатели, в том числе наблюдатели из Российской Федерации – довольно-таки много наблюдателей участвовало в выборах», - подчеркнул и. о. главы правительства Армении.

«Мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям. Я уверен, что вновь избранный парламент будет развивать еще и наши парламентские отношения. Мы позитивно настроены на наши дальнейшие экономические отношения. Мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, и мы очень серьезно относимся к нашему председательству в Евразийском экономическом союзе. Уверен, что в итоге нашего председательства у нас будет еще более эффективная интеграция в рамках Евразийского экономического союза. Уверен, что у нас довольно большая повестка для сегодняшних обсуждений, и мы настроены позитивно. Уверен, что у нас будут позитивные итоги», - заявил Никол Пашинян.

Другие подробности встречи на данный момент пока неизвестны. В распространенном ранее официальном сообщении не было конкретного упоминания о переговорах вокруг цены на газ, но Пашинян сказал, что это будет одной из тем его беседы с Путиным.

Срок армяно-российского соглашения, по которому цена российского газа на границе Армении составляет 150 долларов, истекает 31 декабря, и предполагается, что в короткие сроки должны быть достигнуты договоренности по новому соглашению.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Пашинян и Путин обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Один из вопросов, который Пашинян и Путин, по всей вероятности, обсудили, это вопрос генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Представитель Беларуси Станислав Зась уже успел провести отдельные встречи с руководителями государств-членов ОДКБ, в том числе и с Путиным. Российская сторона сообщения о встрече Путина с Засем не распространяла.

«Независимая газета» вчера написала, что, по всей вероятности, Путину удастся убедить Пашиняна принять кандидатуру Зася и согласиться с тем, что после отзыва представителя Армении Юрия Хачатурова с должности генсека ОДКБ руководящая должность в исполнительном органе ОДКБ на ротационной основе перейдет к Беларуси не с 2020-го, а уже со следующего года.

То же российское издание написало, что в повестке встречи Путин-Пашинян также есть вопрос возможного повышения цены на газ. В последнее время Россия заняла жесткую позицию в связи с энергоносителями даже на переговорах с самым близским своим союзником – Беларусью.

Лидеры Армении и России, вероятно, обсудят также карабахскую проблему. Это традиционный вопрос повестки встреч руководителей двух стран.

В последний раз Путин и Пашинян встретились 6 декабря в Санкт-Петербурге, где собрались руководители постсоветских стран.

В Москве также находится и. о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, который мегодня провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся повестки союзнических отношений между Арменией и Россией», - отмечает пресс-служба МИД Армении, не сообщая других подробностей.