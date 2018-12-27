И. о. министра энергетики не думает, что цена на поставляемый Армении российский газ повысится

Исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян не думает, что цена на поставляемый Армении российский газ повысится.

«Естественно, мы ведем переговоры о снижении. О предложениях России я не осведомлен», - сегодня в беседе с журналистами заявил Баграмян.

На вопрос Радио Азатутюн, каким должен быть лучший результат для армянской стороны, и. о. министра ответил: «Лучшим результатом должно быть снижение цены на газ, естественно».

Он затруднился сказать, насколько именно: «Узнаете по завершении переговоров. Давайте подождем, осталось всего два дня, сейчас конкретно идет процесс переговоров».

Действующий документ, получивший название «газовое соглашение», был подписан 2 декабря 2013 года. По данному соглашению «Газпрому» были переданы последние 20% акций «АрмРосгазпрома», принадлежавшие правительству Армении, и было установлено, что до 2043 года армянская сторона будет покупать газ только у «Газпрома». Параллельно было подписано еще одно соглашение о цене на газ, срок которого был установлен до 31 декабря 2018 года. Получается, что с 1 января российская сторона больше не будет иметь никаких обязательств перед Арменией, между тем, все договоренности, касающиеся «Газпрома», остаются в силе в течение последующих 25 лет.

«Армянской стороне очень мало что есть предложить российской стороне, потому что все возможные виды монополий уже предоставлены. Либо должны быть отданы какие-то очередные монополии российской стороне, либо должны быть достигнуты какие-то политические договоренности, либо что-то другое должно быть отдано. Во всяком случае, поскольку монополия сроком на 30 лет предоставлена «Газпрому», армянская сторона не может вести переговоры по цене на газ с Ираном, и в этих условиях российская сторона обладает полной монополией, и, естественно, она воспользуется плодами этой монополии. Естественно, либо предложит высокую цену, либо за то, чтобы не было высокой цены, получит какие-либо другие дивиденды, возможно, политические, возможно, экономические, возможно, какую-то монополию», - в беседе с Радио Азатутюн отметил, координатор общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян.

Иоаннисян напоминает, что против ратификации именно этого соглашения в 2013 году активисты боролись перед зданием Национального собрания, а парламентская оппозиция в лице Никола Пашиняна и Заруи Постанджян - в зале заседаний парламента. Акцию протеста провели даже некоторые освещавшие заседание журналисты.

Даниэл Иоаннисян утверждает, что сейчас Армения пожинает плоды соглашения, ратифицированного в 2013 году правящим большинством Республиканской партии Армении, его пересмотр он считает маловероятным.

«Договор составлен таким образом, что армянская сторона имеет очень небольшую степень свободы в этом смысле, и если армянская сторона предпринимает резкие действия, предположим, нарушит данную монополию, то может столкнуться в арбитраже с довольно серьезными проблемами», - подчеркнул Иоаннисян.

Вопросы как повышения, так и снижения тарифа на газ «имеют равную вероятность», но «цена на газ также является серьезным политическим компонентом, особенно со стороны Российской Федерации, которая традиционно его использует», в беседе с Радио Азатутюн сказал советник исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артак Манукян.

«Впервые в переговорах, по сути, мы имеем легитимную власть, в переговорах нет других дополнительных интересов, которые конкретно создают для обслуживания определенной группы людей, что также существенно повышает переговорную силу, и, учитывая эти обстоятельства, я хотел бы отметить третий фактор: в мире сейчас в этом плане косвенно проявляются тенденции к снижению. И четвертый самый важный фактор, который, пожалуй, периодически используется партнерами по ЕАЭС в процессе переговоров, в частности Беларусью, это то, что соглашениями предусмотрено, что цена на газ должна, фактически, быть равной, то есть для всех государств-членов должны быть одинаковые подходы, что в настоящее время не действует», - отметил советник и. о. премьер-министра.

По действующему соглашению за 1000 кубометров газа Армения на границе сначала платила 190 долларов, затем цена снизилась до 165 долларов, а в настоящее время действует тариф 150 долларов за 1000 кубометров. До рядового потребителя газ доходит почти по двойной цене.