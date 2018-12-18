Между российской и армянской сторонами ведется диалог по вопросу деятельности биолабораторий - посол РФ

Между российской и армянской сторонами ведется диалог по вопросу деятельности биологических лабораторий. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

Копыркин не стал скрывать, что этот вопрос беспокоит российскую сторону: «По моему впечатлению, по имеющей у меня информации, с армянской стороной ведется довольно конструктивный диалог. То есть, есть взаимопонимание в этих вопросах, и я не исключаю, что на каком-то этапе мы достигнем общего взаимопонимания и договоренности. В каком виде будет закреплена эта договоренность, я в данный момент сказать не могу, но о каком-то запрете или диктате даже речи быть не может».

Посол сегодня, по сути, отредактировал вчерашнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова радиостанции «Комсомольская правда», в котором глава МИД РФ заявил, что завершается процесс подготовки документа, запрещающего присутствие в Армении иностранных военных. Позже на сайте МИД РФ была опубликована стенограмма интервью, из которой становится ясно, что речь идет об открытых в Армении при американском содействии биологических лабораториях.

Сергей Копыркин подтвердил, что речь идет о биолабораториях, но так и не уточнил, какие ведомства ведут переговоры по этому вопросу.

Что касается запретов с российской стороны, то посол ответил: «Я хотел бы немного изменить тональность. Вы говорите «договор», «соглашение», «запрещающее»… кто, кому, что может запретить? Речь идет о сотрудничестве двух суверенных государств, имеющих равные права. Поверьте мне, отношения строятся именно на этой основе. Есть диалог и стремление добиться взаимопонимания, в том числе по вопросу транспарентности работ в биологических лабораториях, службы-неслужбы иностранных военных в этих лабораториях».

Эти лаборатории находятся в Лорийской, Сюникской, Гегаркуникской, Тавушской областях и в Ереване.

Сегодня в ответ на просьбу Радио Азатутюн прокомментировать заявления российской стороны пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сказала: «Вынуждена еще раз повторить, что речь идет о лабораториях, обеспечивающих повышение уровня санитарно-эпидемиологического контроля, в которых работают исключительно армянские специалисты. Лаборатории принадлежат Армении и носят гражданский характер. В случае с Арменией здесь нет речи о военном присутствии», - сказала Нагдалян.

Вчера, отвечая на вопрос радиостанции «Комсомольская правда» об открытых в Армении при содействии США трех биологических лабораториях, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал: «С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военных в Армении. Он будет гарантировать транспарентность с точки зрения угроз и рисков».

Глава МИД России добавил, что подобное соглашение готовится также с Казахстаном.