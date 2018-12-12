«Мне бы ослепнуть, не видеть» - дочь погибшей в результате жестокого избиения в Гюмри Джульетты Казарян

Семья Джульетты Казарян, скончавшейся на днях в Гюмри вследствие жестокого избиения, не может прийти в себя от случившегося, ее дочь, Анаит, говорит, что никогда не забудет лицо матери, ставшее в результате избиения неузнаваемым.

«Глаза распухшие, выкатившиеся ... как будто и не она это, другой человек… в эту минуту мне бы ослепнуть, не видеть», - сказала дочь.

57-летняя женщина подверглась нападению и жестокому избиению рано утром 2 декабря, когда подметала улицу в находящемся недалеко от российского пограничного отряда квартале Слободка. Она умерла в больнице. Подозреваемый в ее гибели военнослужащий расположенной в Гюмри 102-й российской военной базы задержан.

Правоохранительные органы не сообщают имени подозреваемого и не уточняют, является ли он контрактником или срочником.

В день гибели Казарян в средствах массовой информации сразу же распространилась версия о том, что убийцей предположительно является российский военнослужащий. Сразу же после этого последовало заявление посольства России в Армении, в котором резко опровергалась причастность военнослужащего российской военной базы к данному инциденту.

Семья Казарянов, живущая в тяжелых социальных условиях, знает, что российский военнослужащий задержан, хотя они не могут представить, что могло стать причиной жестокого избиения женщины.

В Гюмри в прошлом также были зарегистрированы инциденты с участием военнослужащих российской военной базы. В 1999 году двое российских солдат открыли стрельбу на городском рынке, убив двоих и ранив семерых граждан. А четыре года назад российский военнослужащий убил семью из семи человек в Гюмри, в том числе двух малолетних детей - двухлетнюю девочку и полугодовалого мальчика.

Председатель гюмринского клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян подсчитывает число убитых российскими военнослужащими граждан и часто происходящие с их участием инциденты и поднимает вопрос: «Как долго мы будем терпеть подобное безнаказанное поведение?»

«Такое отношение должно быть полностью искоренено. Если есть необходимость, пусть периодически разрешают нам входить в военную часть и объяснять этим людям, что мы тоже люди, мы тоже гуманоиды, мы здесь не материал, чтобы они выходили и стреляли, делали то и это», - сказал он.

Барсегян напоминает, что перед бывшими властями после каждого инцидента ставился вопрос: кто обеспечит безопасность рядового гражданина Армении. Если прежние власти не осмеливались чего-либо требовать от Кремля, то теперь, по словам Барсегяна, армянские ласти являются легитимными и обязаны поднять этот вопрос перед Россией. «Гарантом безопасности должна быть верховная власть Республики Армения. Пора государственной власти крайне серьезно отнестись к этому вопросу», - считает Барсегян.

По словам члена Совета старейшин Гюмри, одним из способов повышения безопасности в городе является установка камер видеонаблюдения во всех воинских частях военной базы, информирование о передвижении солдат и сопровождение. Если государство не решает вопрос безопасности, то жители будут вынуждены сами заняться своей самозащитой, добавил Левон Барсегян.

Вчера в прокуратуре Радио Азатутюн сообщили, что задержанный военнослужащий содержится в Гюмри. Согласно некоторым СМИ, сейчас он находится на военной базе и не был передан правоохранительным органам Армении.

В прокуратуре сегодня отказались комментировать эту информацию.