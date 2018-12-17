Лавров: Ереван и Москва разрабатывают документ, запрещающий присутствие иностранных военных в Армении

Ереван и Москва разрабатывают документ, который запретит присутствие иностранных военных на территории Армении. Об этом сегодня в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о действующих в Армении трех американских биологических лабораториях, Лавров сказал: «Мы с Арменией завершаем процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие в Армении иностранных военных. Он будет гарантировать транспарентность с точки зрения угроз и рисков».

Глава МИД РФ добавил, что подобное соглашение готовится также с Казахстаном.

С журналистами радиостанции Лавров долго беседовал о том, почему американское посольство в Армении такое большое, а российское – маленькое. Министр иностранных дел России сказал, что, к примеру, Сорос очень активно работает в Армении, как он выразился, «на нашей территории», имея в виду постсоветское пространство.

Лавров также отметил, что Россия всегда работала с системной оппозицией Армении, в том числе и с 9 депутатами фракции «Елк». Он упомянул о «мягкой силе», имея в виду, что Россия и сегодня продолжает сотрудничать со всеми политическими силами Армении.

Вместе с тем, Сергей Лавров, казалось, оправдывался, заявляя, что Россия уступает США на постсоветском пространстве и, в частности, в Армении, поскольку у нее нет такого огромного бюджета.

В интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава МИД РФ сказал, что несмотря на «ненависть по отношению к России» в США, которую он связывает исключительно с американскими внутренними делами, Россия хочет продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами в тех сферах, которые важны для двух стран и где есть угрозы, например, в Сирии.

Российский министр, конечно, говорил и об Украине, пообещав, что Россия не станет вести войну против этой страны, однако будет жестко реагировать на любую провокацию украинской стороны. Кроме того, Москва, по словам Лаврова, не признает Луганскую и Донецкую самопровозглашенные республики.

Украинскую власть как журналисты «Комсомольской правды», так и глава МИД России назвали «фашистской». По словам Лаврова, у российской стороны есть данные о том, что президент Украины Петр Порошенко «вместе со своими западными кураторами» в ближайшее время готовит провокации, на которые, как он заверил, Россия даст жесткий ответ.