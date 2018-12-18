Биолаборатории принадлежат Армении и носят гражданский характер - пресс-секретарь МИД Армении

Находящиеся на территории Армении биологические лаборатории принадлежат Армении и носят гражданский характер, сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн пояснила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Вынуждена еще раз повторить, что речь идет о лабораториях, обеспечивающих повышение уровня санитарно-эпидемиологического контроля, в которых работают исключительно армянские специалисты. Лаборатории принадлежат Армении и носят гражданский характер. В случае с Арменией здесь нет речи о военном присутствии», - сказала Нагдалян.

Вчера, отвечая на вопрос радиостанции «Комсомольская правда» об открытых в Армении при содействии США трех биологических лабораториях, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал: «С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военных в Армении. Он будет гарантировать транспарентность с точки зрения угроз и рисков».

На просьбу Радио Азатутюн прокомментировать упомянутый Лавровым документ, пресс-секретарь МИД Армении сказала: «Из контекста мы понимаем, что речь идет о биологических лабораториях. Сотрудничество в сфере санитарно-эпидемиологического контроля является частью нашей двусторонней повестки. Армения выполняет все свои международные обязательства, направленные на мирное использование научных исследований в области микробиологии».

Сегодня в ходе пресс-конференции посол России в Армении Сергей Копыркин сказал, что между российской и армянской сторонами ведется диалог по вопросу деятельности биологических лабораторий.

Отметим, что МИД России внес некоторые уточнения в заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о документе, «запрещающем размещение иностранных военных в Армении», о котором министр рассказал в интервью «Комсомольской правде». В измененном тексте, представленном на сайте МИД РФ, Лавров говорит о неприсутствии иностранных военных на биологических лабораториях Армении.

Так, согласно МИД РФ, Лавров сказал: «С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военных в этих биолабораториях и то, что все это транспарентно».