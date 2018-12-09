Никол Пашинян проголосовал за «свободную, счастливую и могущественную Армению»

«Я проголосовал за свободную, счастливую и могущественную Армению». Сегодня в беседе журналистами после голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрания заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос представителя иностранного СМИ о том, что он ожидает от сегодняшних выборов, Пашинян заявил: «Я могу сказать, что мы уже достигли нашу основную цель – проведение действительно свободных, прозрачных, демократических выборов… На будущее же наша основная цель – укрепить демократию в Армении на институциональном уровне».

Комментируя заявление лидера списка кандидатов бывшей правящей Республиканской партии Армении Вигена Саргсяна о том, что в ходе избирательной кампании власти использовали административный ресурс, и.о. премьер-министра сказал: «Если будут выявлены факты использования административного ресурса, то те, кто использовал административный ресурс, будут наказаны».

Один из журналистов попросил Пашиняна прокомментировать заявление второго президента Армении Роберта Кочаряна, который 7 декабря был вновь арестован судом по делу о событиях 1 марта 2008 года. Кочарян, в частности, заявил, что главным организатором поствыборных событий 2008 года является сам Пашинян и что его, Кочаряна, «назначили виновным для того, чтобы очиститься от крови».

«Даже по приговору, вынесенному мне при прежней власти, на мне не было «кровавого» обвинения. Как вы знаете, Европейский суд по правам человека начал обнародовать решения по делу «1 марта». Думаю, эти решения уже сами по себе говорят о том, что версия прежних властей относительно событий 1 марта 2008 года от начала до конца сфабрикована. Настоящая картина, по сути, раскрыта. Детали и виновные будут раскрыты. Были убиты 10 граждан Армении. Улики были сфабрикованы. Армия была незаконно вовлечена во внутриполитические процессы», - заявил Никол Пашинян.