Вопрос избрания генерального секретаря ОДКБ будет решен на основе консенсуса - Никол Пашинян

Вопрос избрания генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет решен на основе консенсуса, сегодня во время предвыборной агитации в ереванском метрополитене заявил первый номер избирательного списка блока «Мой шаг», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков вчера заявил, что запланированный на 6 декабря саммит ОДКБ был отложен по просьбе Армении, готовящейся к парламентским выборам. «С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание [саммита] ОДКБ не проводить [6 декабря]»,- сказал Ушаков.

Комментируя это заявление, Пашинян сегодня отметил,что Армения ни к кому ни с какой просьбой или предложением не обращалась.

«Мы сказали, что у нас есть наш кандидат в ОДКБ, и мы последовательно продолжаем вести переговоры вокруг нашего кандидата, - сказал Пашинян и продолжил: - Вопрос избрания генерального секретаря - это не самый важный вопрос, в этом контексте обсуждаются гораздо более серьезные вопросы, и наиболее важным вопросом является вопрос эффективности Организации Договора о коллективной безопасности и вопрос взаимных обязательств стран-членов организации и механизмов их реализации, вопрос обязательств стран-членов перед организацией и вопрос обязательств организации перед странами. Статус генерального секретаря не имеет ключевого и решающего значения, есть гораздо более серьезные и гораздо более важные вопросы».

На вопрос, какие вопросы будут решены в ходе предстоящего визита в Санкт-Петербург, исполняющий обязанности премьер-министра ответил: «Заседание Высшего Евразийскогот экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет свою повестку дня, а также это ежегодное неформальное общение в рамках СНГ».

Юрий Хачатуров, который с апреля 2017 года занимал должность генерального секретаря и которому в июле этого года в Армении было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, месяц назад был освобожден от этой должности. 8 ноября на саммите ОДКБ в Астане новый генсек ОДКБ избран не был, и, согласно официальному сообщению, главы государств договорились продолжить обсуждения по этому вопросу на встрече в Санкт-Петербурге 6 декабря, однако на днях стало известно, что эта встреча была отложена.