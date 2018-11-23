Пашинян категорически отвергает обвинения в злоупотреблении административным ресурсом

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не принимает обвинения политических сил в свой адрес в том, что он раньше времени начал предвыборную агитацию, злоупотребляя при этом административным ресурсом.

Республиканская партия Армении (РПА) на днях распространила заявление, в котором отметила, что в ходе своего рабочего визита в Гегаркуникскую область и.о. премьер-министра Никол Пашинян очевидным образом занимался предвыборной агитацией, что, по утверждению бывшей власти, согласно принятым международным стандартам, является грубым проявлением злоупотребления административным ресурсом.

Эту точку зрения потерявшей власть силы позже разделила АРФ «Дашнакцутюн», а блок «Мы» выразил обеспокоенность.

На вопросы журналистов на эту тему Пашинян сегодня ответил вопросом: «Что, по-вашему, должен делать и.о. премьер-министра? Должен не выходить из кабинета? Покажите эти международные стандарты, опубликуйте их. Хватит говорить без всяких обоснований. Вы хотите мне запретить? Я нарушаю предвыборную агитацию?... Я призываю всех граждан голосовать за блок «Мой шаг» на предстоящих парламентских выборах. Теперь я злоупотребил административным ресурсом?... Нарушил положения Избирательного кодекса США?... Пусть представят эти стандарты».

Для того, чтобы оценить нынешний этап революции и еще раз провозгласить победу гордых граждан Армении, завтра Пашинян всех приглашает на общеереванское шествие.

На вопрос, почему именно завтра, а не в день официального старта предвыборной кампании – 26 ноября, и. о. главы правительства пояснил: «Кто-либо из граждан Армении ограничен в проведении какого-либо шествия в какой-либо день?... А когда мы 17 августа провели митинг, тогда мы тоже нарушили или не нарушили? Или когда я поехал в Сюникскую область, Вайоцдзорскую область, Тавушскую область?… Теперь я уже какой по счету день работаю, что теперь случилось?»

В то время как политические силы обсуждают вопрос злоупотребления административным ресурсом, с заявлением выступила Центральная избирательная комиссия, пояснив, что проведение агитации до начала установленного периода предвыборной агитации является правомерным и здесь нет нарушения какой-либо нормы Избирательного кодекса.

В ответ на вопрос, сколько процентов рассчитывает набрать возглавляемый им блок «Мой шаг» на выборах 9 декабря, Пашинян пошутил: есть социологический опрос, но не является ли его опубликование в данный момент злоупотреблением административным ресурсом?

«Изучение настроений показывает нам, что результаты выборов будут такими, что Республиканская партия скажет, что было злоупотребление административным ресурсом. Кто присоединится к ним - все свободны, могут присоединиться», - добавил и. о. премьер-министра.

По словам Пашиняна, какая партия придет к власти, а какая возьмет на себя роль оппозиции - решит народ. Затем он заявил, что даже если в один прекрасный день они перестанут быть властью, то с той же улыбкой будут шагать по улицам Еревана и при необходимости проводить агитацию.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, Пашинян сообщил, что в период предвыборной кампании в отпуск не уйдет.

Что касается старта предвыборной кампании, то блок «Мой шаг» начнет ее с Ширакской области.

«Наш опыт показывает: все, что начинается с Гюмри, заканчивается успешно, всем вам советую все начинать с Гюмри», – заключил Никол Пашинян.

Завершившийся революцией марш 30 марта Пашинян начал именно с Гюмри.