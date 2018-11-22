Пашинян сейчас сам делает то, за что раньше критиковал правительство РПА - Шармазанов

Республиканская партия Армении (РПА) продолжает настаивать на том, что исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян еще до официального старта предвыборной кампании использует административный ресурс, посещая в эти дни области страны и встречаясь с гражданами.

По словам пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, сегодняшняя власть повторяет то, за что в свое время обвиняла РПА. «То, за что Пашинян на протяжении многих лет критиковал правительство РПА, как мы видим, с еще большим размахом, и не только в связи с административным ресурсом, осуществляет он сам. ЦИК должна принять правильное решение, вытекающее из Конституции», - отметил Шармазанов.

Что касается запланированного на субботу шествия в Ереване, о котором накануне заявил Никол Пашинян, то Эдуард Шармазанов сказал: «Стало очевидно, что у Пашиняна и членов его правительства лучше получается шагать и организовывать митинги, чем развивать экономику, создавать рабочие места и привлекать инвестиции. У кого что лучше получается, тот должен этим и заниматься. Вероятно, господин премьер-министр понял, что у него развитие экономики, управление страной получается плохо или вообще не получается, и он решил заниматься знакомым ему делом: организовывать шествия. Надеюсь, в один прекрасный день он полностью займется организацией шествий, а дело управления страной передаст более профессиональным деятелям».

На вопрос, как он будет проводить предвыборную кампанию, Шармазанов ответил: «Буду делать все: и шествие проводить, и встречи с лорийцами, буду и петь, и плясать. Буду говорить с народо, как сейчас говорю».

По мнению лидера партии «Республика», первого номера в избирательном списке блока «Мы» Арама Саргсяна, независимо от того, запрещает закон или нет, рабочие визиты Никола Пашиняна могут считаться использованием административного ресурса, а он не хотел бы, чтобы что-то бросило тень на предстоящие внеочередные парламентские выборы.

«Запрещено законом или нет, возможно, не запрещено. Но не это существенно. Как это воспринимает общественность. После этих выборов люди дадут оценки выборам. И эти посещения в каком-то смысле обесцветят содержание этих выборов, что, как я считаю, нехорошо. Я бы очень хотел, чтобы эти выборы стали беспрецедентными в истории Армении, не имели ни одного пятнышка, были самыми чистыми, чтобы никто не считал, что здесь все же был использован административный ресурс», - подчеркнул в беседе с Радио Азатутюн Арам Саргсян.

АРФ «Дашнакцутюн» также считает, что используется административный ресурс. Армен Рустамян, возглавляющий партийный список АРФД, отметил: «С этим явлением мы знакомы давно. Правда, на 100 процентов избавиться от этого не удалось ни одному обществу, потому что всегда правящие силы имеют это преимущество - использовать свое официальное положение прямо или косвенно, скрыто или открыто. Но я просто призвал был, чтобы это как минимум не носило такой откровенный характер, чтобы не давать повода для подобных выводов. Когда происходят такие неприкрытые проявления, слышишь объяснения, то возникает ощущение печального дежавю».

Член партии «Гражданский договор», депутат Ален Симонян возражает: они не используют административный ресурс, в отличие от других крупных сил политического поля – Республиканской партии, Республиканской, «Процветающей Армении» и АРФ «Дашнакцутюн», у которых есть свои средства массовой информцаии, у «Гражданского договора» нет никаких СМИ, они не злоупотребляют административными рычагами.

«Партия «Гражданский Договор» не владеет каким-либо телеканалом, в отличие от Республиканской партии, в отличие от АРФ «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении». Все те вещи, которые были прежде, я исключаю, и сам обязуюсь, что если будет подобное, независимо от того, к кому это относится, заявлю об этом», - сказал Ален Симонян.

А марш, шествие или митинг могут проводить все силы, если пожелают, отметил Симонян. «Пусть они скажут людям свое слово, и вместе со всеми теми людьми, которые считают, что мы потерпели неудачу, проведут шествие. То есть, эти 2-3 человека, которые голосуют против в политической командк, демонстрируя, что они якобы уже отдельные политики, пусть проведут шествие. Давайте выйдем на улицу и посмотрим, сколько человек, к примеру, разделяют идеи господина Ашотяна. Я предлагаю господину Ашотяну спуститься по проспекту Баграмяна в сопровождении видеокамер, посмотрим, что скажет народ господину Ашотяну в ответ на сказанное им и его предложения», - сказал представитель «Гражданского договора».

Руководитель программ антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян говорит, что, согласно армянскому законодательству, это не является злоупотреблением административным ресурсом, не является нарушением закона, но по международным стандартам можно зафиксировать, что правительство использует административный ресурс. Однако Октанян также подчеркивает: неприятно сейчас слышать обвинения в злоупотреблении административным ресурсом от Республиканской партии.

«Довольно неприятно, когда это говорит Республиканская партия. Когда мы на протяжении многих лет, начиная с 2007 года, проводили мониторинг злоупотребления административным ресурсом, они постоянно это делали. Немного некрасиво получается, что сейчас они стали так активно бороться против злоупотребления административным ресурсом. По международным стандартам, да, потому что, насколько я знаком с этим явлением, это носило больше характер антиагитации. Напомним, что во времена Республиканской партии, когда мы приводили эти аргументы, они говорили, что рабочий день чиновников не нормирован, следовательно это не может считаться рабочим часом. Это была еще одна гениальная мысль республиканцев, а теперь они, похоже, забыли об этой ненормированности», - сказал Варужан Октанян.