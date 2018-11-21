Бывшая правящая партия обвиняет Никола Пашиняна в злоупотреблении административным ресурсом

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) обвиняет исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна в проведении предвыборной кампании путем злоупотребления административным ресурсом.

«В ходе своего рабочего визита в Гегаркуникскую область и.о. премьер-министра Никол Пашинян очевидным образом занимался предвыборной агитацией, что, согласно принятым международным стандартам, является грубым проявлением злоупотребления административным ресурсом», - говорится в заявлении, распространенном РПА.

В заявлении, в частности, отмечается, что, согласно «Совместному регламенту по предупреждению и пресечению злоупотреблений административным ресурсом в ходе избирательных процессов», одобренному Венецианской комиссией и БДИПЧ/ОБСЕ в 2016 году, «злоупотребление административным ресурсом» при помощи использования официального положения некоторыми партиями и кандидатами является необоснованным преимуществом, с целью воздействия на итоги выборов».

«Доклад Венецианской комиссии от 2013 года «О злоупотреблении административным ресурсом в ходе избирательных процессов» и упомянутый совместный регламент устанавливают, что «под избирательным процессом следует понимать гораздо более широкий период времени, чем предвыборный агитационный срок, предписанный национальным избирательным законодательством». Он включает также период регистрации партий или кандидатов.

В этих документах в качестве примеров злоупотребления административным ресурсом упоминаются использование официальных мероприятий в пропагандистских целях или использование институциональных ресурсов – аппарата, инфраструктур и так далее.

Пашинян осуществлял предвыборную агитацию в рабочее время в ходе выполнения служебных обязанностей в рамках рабочего визита с использованием всех институциональных ресурсов. Призываем исполняющего обязанности премьер-министра строго соблюдать каноны, зафиксированные в международных документах, и обеспечить равные возможности для всех сторон, причем не на словах, а на деле», - отмечается в заявлении РПА, которую оппозиция в прошлом также неоднократно обвиняла в злоупотреблении административным ресурсом.