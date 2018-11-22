Власть должна быть скромной, кому она тычет в глаза этими митингами и шествиями? – Арам Саргсян

Депутат фракции «Елк» Арам Саркисян, возглавляющий избирательный список блока «Мы», выступает против проведения властью митингов и шествий до начала предвыборной кампании по внеочередным парламентским выборам.

Хотя исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает свои начавшиеся за несколько дней до официального старта предвыборной кампании митинги и ожидаемое в субботу шествие рабочими, чего закон не запрещает, однако Арам Саргсян убежден, что Пашинян и его команда в глубине души осознают, что это делается с целью предвыборной агитации.

«Эти посещения, то, что делается, независимо от того, как это представляют, они в глубине души понимают, что все это делают ради выборов. Возможно, законом это не запрещено, но не это существвенно. Как это воспринимает общественность, после этих выборов люди дадут оценки выборам. И эти посещения в каком-то смысле обесцвечивают содержание этих выборов», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Арам Саргсян.

Депутат считает, что власть должна выступать с более скромных позиций и до начала предвыборной кампании не проводить шествий и митингов.

«Власть, выступая с позиций сильного, должна быть более скромной, более великодушной, не проводить шествий и митингов. Кому она их тычет в глаза? Может – проводит, мы не можем – не проводим. И что с того? Не думаю, что это пойдет на пользу Николу Пашиняну. Я люблю эту страну и хочу, чтобы руководитель этой страны остался в восприятии народа таким, каким он был после революции».

Отметим, что несколько дней назад в ходе визита в Гегаркуникскую область страны и. о. премьер-министр на городской площади Мартуни встретился с жителями города, а в ближайшую субботу анонсировал шествие в Ереване.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря. Предвыборная кампания стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря.