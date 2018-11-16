Пост генсека ОДКБ должен остаться за Арменией - Мнацаканян

«Пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен остаться за Арменией», - в интервью российскому информационному агентству ТАСС заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, подчеркнув, что членами организации являются шесть равноправных государств и решения должны приниматься на основе консенсуса.

Корреспондент российского информагентства отметил, что во время проходившего на прошедшей неделе в Астане саммита ОДКБ президент Казахстана заявил,что должность генсека ОДКБ в порядке ротации должна перейти к представителю Беларуси.

На вопрос, означает ли это, что Армения лишилась возможности выдвинуть своего кандидата на этот пост и принято ли решение о лишении Армении должности генсека ОДКБ, Зограб Мнацаканян однозначно ответил: «Нет».

«ОДКБ представляет собой площадку военно-политического сотрудничества шести партнеров в сфере безопасности. Если в ответ на ваш вопрос я повторю, что утверждала Армения все это время, то можно будет сделать вывод, что пост генсека должен остаться за Арменией, и для этого у нас есть хороший кадровый потенциал», - сказал Мнацаканян.

И. о. главы МИД Армении аргументировал, что нормативная база организации не предусматривает каких-то конкретных решений для разрешения вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий генсека ОДКБ, в то же время, подчеркнув, что этот вопрос должен быть решен на основе консенсуса между всеми странами-членами.

В начале недели президент Беларуси заявил, что следующим руководителем организации должен стать представитель Беларуси, подчеркнув, что у него есть не один, а три кандидата на эту должность. «Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?» - сказал Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Минске.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении сегодня заявил: «Авторитет, жизнеспособность, эффективность организации имеют для нас крайне важное значение. Как член ОДКБ мы заинтересованы в сильной организации и вносим свой вклад в это дело».

Должность генсека ОДКБ вакантна с 2 ноября. До этого ее занимал бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, которого Ереван досрочно отозвал после предъявления обвинения в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года.

Из России звучала критика, что этим шагом Армения поставила под сомнение репутацию организации. Между тем, Мнацаканян заявил, что, как раз наоборот, Ереван инициировал этот шаг для еще большего укрепления организации.

«Мы инициировали процесс досрочного приостановления полномочий действующего генсека ОДКБ, поскольку с ним были правовые проблемы внутреннего характера. И сделали этого для того, чтобы с самого начала дифференцировать организацию и наши внутренние дела, - пояснил глава армянскрой дипломатии и добавил: - Наш подход направлен на укрепление действенности организации в целом, усилении сконсолидированности всех шести членов ОДКБ в широком смысле».

Зограб Мнацаканян также говорил о недавнем визите советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона на Южный Кавказ, в ходе которого высокопоставленный американский дипломат в интервью Радио Азатутюн заявил, что Вашингтон может продавать оружие Армении.

«Никакого предложения Армения не получала. Кроме того, наша страна находится в весьма чувствительном регионе, где есть нерешенный конфликт, и достижение мира и стабильности, а также атмосферы, способствующей установлению мира, являются для нас весьма важными вопросами», - сказал Мнацаканян, отметив, что гонка вооружений в подобных условиях - крайне опасное явление.

Не называя конкретных адресатов, и. о. министра иностранных дел Армении, по сути, косвенно обратился также к России и Беларуси, которые продают оружие Азербайджану. «И когда мы выражаем нашим партнерам недовольство продажей оружия Азербайджану, подчеркиваем, что не можем относиться к данному факту как к деловой сделке, а как к оружию, конкретно отнимающему жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения», - отметил Мнацаканян.