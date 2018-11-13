Список «Сасна црер» возглавит Варужан Аветисян

Избирательный список партии «Сасна црер» на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах возглавит Варужан Аветисян.

На втором месте в списке - известный политолог Степан Григорян, который уверен, что и он сам, и «Сасна црер» многое могут сделать в новом парламенте.

«Для меня важно то известное заявление «Сасна црер», сделанное в июле, когда они заявили, что отказываются от насилия как метода решения политических вопросов, что эта страница закрыта и они идут вперед. Революция привела к серьезным изменениям в системе, и они, и я внесли серьезную лепту в эту революцию, все вы знаете об этом. Я я считаю, что если есть такой принципиальный подход, то я с ними», - сегодня на встрече с журналистами сказал Григорян.

По его мнению, «Сасна црер» может стать серьезным противовесом возглавляемой Николом Пашиняном силе - «Гражданскому договору».

«В Национальном собрании должен быть другой очень сильный полюс, сильный противовес именно Николу Пашиняну. Когда тебе есть что сказать, ты сотрудничаешь с правительством, ты делаешь замечание, когда правительство совершает ошибку», - сказал Степан Григорян.

«Да, мы приходим как противовес, как второй полюс, осознавая, что если в нашей стране как можно скорее не будет сформирована сдерживающая сила, то ошибок у правящей силы будет гораздо больше», - сказал представитель партии «Сасна црер» Жирайр Сефилян.

Сефилян, который при прежней власти был обвинен в подготовке массовых беспорядков и осужден, сообщил, что свой список кандидатов в депутаты они обнародуют завтра, отметив, что в него войдут не только члены «Сасна црер», но и много других приглашенных людей.

Сефилян, которого в списке не будет, уверен, что «Сасна црер» получит достаточное для прохождения в парламент число голосов. «И у нас есть возможность вообще не допустить, чтобы старые силы вернулись в Национальное собрание», - добавил он.

«Да, мы партия, мы идем с партийным списком, но эта партия - всеармянская партия. Мы должны задействовать весь потенциал нации. И поэтому мы включаем в программы вопрос о том, чтобы те абсурдные ограничения, которые есть в связи с армянами диаспоры, с гражданами Армении, которые какое-то время прожили за границей, были отменены», - добавил Степан Григорян.

Вооруженная группа «Сасна црер», насчитывавшая около 30 членов, в июле 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване и удерживала ее в течение двух недель, заявляя, что используют свое право на восстание, и выдвигая политические требования, в частности требуя отставки тогдашнего президента страны Сержа Саргсяна. В период завхвата полка ППС погибли трое полицейских. 31 июля члены вооруженной группы сдались властям.

После смены власти суды изменили меру пресечения в отношении большинства членов вооруженной группы, которые до этого около двух лет находились под арестом. А объявленная в начале ноября амнистия распространилась также и на тех членов «Сасна црер», действия которых непосредственно не привели к гибели людей, они были освобождены от уголовного преследования.

В августе этого года пресс-секретарь вооруженной группы «Сасна црер» Варужан Аветисян объявил о прекращении вооруженной борьбы и начале политической деятельности. 29 сентября состоялся учредительный съезд партии «Сасна црер».