В Армении официально учреждена партия «Сасна црер»

Сегодня в Ереване состоялся учредительный съезд всеармянской партии «Сасна црер».

Еще в августе пресс-секретарь вооруженной группы «Сасна црер» Варужан Аветисян объявил о прекращении вооруженной борьбы и начале политической деятельности.

Отметим, что около 30 членов группы в июле 2016 года захватили территорию полка ППС в Ереване и удерживали ее в течение двух недель, заявляя, что используют свое право на восстание.

После смены власти суды изменили меру пресечения в отношении большинства членов вооруженной группы, которые до этого около двух лет находились под арестом.

Как было отмечено на учредительном съезде у партии «Сасна црер» не будет руководителя, а будет секретариат, координировать который будет Варужан Аветисян.

сегодня отметил, что создание партии обусловлено необходимостью провести в Армении планируемые в течение многих лет преобразования.

В партии «Сасна црер» заявили, что они будет поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна. Как подчеркнул координатор гражданской инициативы «Учредительный парламент» Жирайр Сефилян, поддержка будет до формирования нового Национального собрания.

Сефилян отметил, что отныне они будут участвовать во всех выборах в Армении, однако формат их участия в предстоящих предполагаемых внеочередных выборах пока не уточнен.

Отметим также, что у всеармянской партии «Сасна црер» также будут офисы за границей.