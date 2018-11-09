Армения заинтересована в эффективной деятельности ОДКБ - замглавы МИД

Армения заинтересована в эффективной деятельности ОДКБ, так сегодня в беседе Радио Азатутюн заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян прокомментировал итоги вчерашнего саммита ОДКБ в Астане, на котором было принято решение продолжить обсуждение вопроса избрания нового генерального секретаря организации на саммите блока в Санкт-Петербурге 6 декабря.

«Я пока не знаком с подробностями, но ситуация диктует, что все еще ведутся консультации. В данный момент больше этого я сказать не могу, - сказал Назарян и добавил: - Армения весьма заинтересована в эффективной деятельности организации».

Накануне прошедшего в столице Казахстана 8 ноября саммита ОДКБ помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в вопросе назначения нового генсека ОДКБ рассматриваются три возможных варианта: временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генсекретаря (представителем России) Семериковым, избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Беларусь, либо избрание до мая 2020 года армянского представителя, на чем настаивает армянская сторона.

По словам главы Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, ситуация, сложившаяся вокруг генерального секретаря ОДКБ, показывает существующий в альянсе кризис.

«Противоречия внутри этой организации серьезны, поскольку должность генерального секретаря является серьезной должностью. Например, здесь есть одна очень конкретная опасность для нас – представитель Беларуси окончил военную академию в Баку, он имеет связи с военной элитой Азербайджана», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Григорян, который в 1995-1998 годах был представителем Армении в ОДКБ.

На наш вопрос, если в вопросе избрания генерального секретаря есть подобное столкновение интересов, следовательно, насколько надежной структурой является ОДКБ в плане обеспечения безопасности Армении, эксперт ответил: «Однозначно ненадежной. Да, мы, вроде бы, будучи членом ОДКБ, по более дешевой цене покупаем оружие, и в качестве главного обоснования нашего членства в ОДКБ приводится именно этот аргумент, но потери в политическом плане очень серьезные. И [эта структура] ненадежна, поскольку прежде Беларусь и Казахстан не занимали столь подчеркнуто проазербайджанскую позицию».

2 ноября стало известно, что представляющий Армению Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ. Исполнение обязанностей генерального секретаря этой военно-политической организации, объединяющей 6 стран, было возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Юрию Хачатурову, который в 2008 году был начальником Ереванского гарнизона, а затем заместителем министра обороны Армении, в Армении в июле этого года было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. Решением суда он был освобожден под залог в 5 млн драмов (10 тыс. долларов) и с начала августа в Москве продолжал выполнять обязанности генсека ОДКБ. После выдвижения обвинения Хачатурову Армения предложила странам-партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.