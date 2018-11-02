Предвыборная агитация на парламентских выборах продлится 12 дней

Предвыборная агитация на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах в Армении продлится недолго – 12 дней, с 26 ноября по 7 декабря.

На прошлогодних очередных выборах в парламент политическим силам на агитацию было дано 27 дней.

Действующее Национальное собрание вчера соотношением голосов 0 – «за», 0 - «против», 13 – воздержавшихся во второй раз не избрало исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на должность премьер-министра, вследствие чего силой закона было распущено, и президент Армении Армен Саркисян​ подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) спустя несколько часов после подписания президентом Армении указа о назначении досрочных выборов сегодня утвердила график выборов.

«Не только предвыборную агитацию, но и многие другие функции мы будем осуществлять в более короткие сроки», - в беседе с Радио Азатутюн сказал председатель ЦИК Тигран Мукучян.

На вопрос, достаточно ли 12 дней для общегосударственных выборов, учитывая также число областей страны, Мукучян ответил: «Мы принимаем за основу регламентации действующего Избирательного кодекса».

Уже с сегодняшнего дня стартует процесс подачи заявлений для регистрации партий и блоков, конечный срок – 14 ноября.

Регистрация избирательных списков партий и блоков должна быть проведена с 14 ноября до 18:00 19 ноября.

Тигран Мукучян не стал комментировать решение парламента провалить принятие поправок к Избирательному кодексу и идти на новые выборы с действующим кодексом. Он отметил, что голосование будет проходить по тому же принципу, что и на выборах в НС 2017 года.

На вопрос, будут ли на избирательных участках установлены видеокамеры, Мукучян ответил, что в настоящее время проводятся работы с тем, чтобы в участковых избирательных комиссиях действовали видеокамеры, как это было на предыдущих парламентских выборах.

Согласно регистру избирателей, в Армении число лиц, имеющих право голоса, превышает 2 млн 500 тыс.

На каждом из 13 избирательных округов партии и блоки должны выдвинуть как минимум по 5 рейтинговых кандидатов, то есть все политические силы должны представить в избирательных округах как минимум по 65 рейтинговых кандидатов, не считая пропорциональных списков.