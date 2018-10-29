Принятие поправок к Избирательному кодексу провалилось во второй раз

Национальное собрание Армении сегодня на внеочередном заседании вновь не приняло поправки к Избирательному кодексу, которые неделю назад не получили достаточного числа голосов в парламенте.

На этот раз не хватило одного голоса. За законодательный пакет проголосовали 62 депутата, против – 2, воздержавшихся не было. Для принятия проекта необходимы были голоса как минимум 3/5 от общего числа депутатов, то есть 63 депутатов.

Специально для участия в голосовании в парламент прибыл руководитель фракции «Царукян» Гагик Царукян, который почти всегда отсутствует на заседаниях. Хотя на этот раз все 31 член фракции присутствовали и проголосовали «за», в том числе и те, кто, по словам Царукяна, были больны и небриты, но и это не помогло.

«Важно, что мы сделали нашу работу, чтобы нас потом не обвинили. 31 депутат все как один были здесь и проголосовали «за», остальное пусть ищут в себе. Скажу, что мы вызвали людей из-за рубежа, один оставил там жену, а сам приехал, вызвали человека, который лежал дома больной. Также был человек, который проголосовал против своих принципов, ради команды, ради Царукяна. Все как один сделали это», - сказал Гагик Царукян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, имеет ли для партии «Процветающая Армения» (ППА) значение, по какому Избирательному кодексу участвовать в предстоящих в декабре внеочередных парламентских выборах – по измененному или по старому, лидер ППА Гагик Царукян ответил, что для него это не имеет значения. «Для меня и то хорошо и это», - сказал он.

Помимо фракции «Царукян» за непринятые поправки к ИК проголосовали фракция блока «Елк», а также 5 депутатов фракции АРФ «Дашнакцутюн», насчитывающей 7 членов. Два депутата этой фракции - Андраник Карапетян и Ромик Манукян, отсутствовали. Если бы они приняли участие в голосовании и проголосовали «за», то поправки к Избирательному кодексу были бы приняты.

После голосования депутат фракции «Елк» Ален Симонян подчеркнул, что общественность увидела - кто отсутствует и кто как проголосовал.

«У меня есть серьезные сомнения в том, что те люди, которые отсутствовали, и та сила, которую они представляют, попадет в будущее Национальное собрание. Думаю, граждане Армении видят все это и дадут свою оценку», - отметил депутат фракции «Елк».

На вопрос Радио Азатутюн, обвиняют ли они в провале принятия поправок именно «Дашнакцутюн», Симонян ответил, что есть конкретные лица, которые осуществили саботаж, чтобы Избирательный кодекс не был изменен.

На наш вопрос, возможно ли в третий раз внести проект поправок в парламент, Ален Симонян ответил, что считает это бессмысленным. Что касается рейтинговой системы, которую предлагалось в проекте поправок отменить и по которой будут проведены предстоящие выборы, то депутат фракции «Елк» сказал, что эта система для них является приемлемым вариантом и на прошедших в прошлом году выборах они набрали по ней больше голосов, чем «Дашнакцутюн», которая была частью власти.

«Рейтинговая система для нас является приемлемым вариантом. Как вы думаете, если в общине Кентрон я выдвинусь в качестве рейтингового кандидата, кто победит - господин Ашотян или я?» - добавил Симонян.

Против изменения Избирательного кодекса проголосовали два депутата от фракции Республиканской партии Армении (РПА) - вице-спикер НС Арпине Ованнисян и Армен Ашотян.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян присутствовал на заседании, но не принял участия в голосовании. Большинство депутатов РПА - 38 человек, отсутствовали на заседании.

За поправки к ИК проголосовали 9 депутатов фракции РПА, в частности: Геворк Костанян, Тачат Вардапетян, шурин бывшего мэра Еревана Тарона Маркаряна Роберт Саргсян, бывший начальник Полиции Армении Алик Саргсян, Авет Саргсян, Рафик Григорян, Акоп Акопян, депутаты, представляющие национальные меньшинства, а также депутаты, покинувшие фракцию РПА, Самвел Алексанян, Артак Саргсян, Наапет Геворкян, зять бывшего начальника Полиции Армении Артур Геворкян, Арман Саакян, Мартун Григорян, Ашот Арсенян, Ширак Торосян.

После голосования проголосовавший против поправок к ИК депутат фракции РПА Армен Ашотян сказал, что парламент сегодня доказал, что не является придатком правительства. По словам Ашотяна, Пашинян должен быть очень благодарен Республиканской партии, которая не позволила, чтобы Армения осуществила антидемократический процесс, за 40 дней до выборов изменив Избирательный кодекс.

«Попытка влияния со стороны правительства провалилась. Провалилась также культура создания прецедента антидемократических процессов в Армении. Считаю, что в среднесрочном историческом плане Никол Пашинян должен быть очень благодарен Республиканской партии, которая проявила политическую принципиальность и не позволила, чтобы Армения, будучи членом Совета Европы, таким грубым образом относилась в реформам Избирательного кодекса, к Избирательному кодексу», - подчеркнул Ашотян.

Касаясь рейтинговой системы, Армен Ашотян заметил, что значительная часть депутатов, прошедших в парламент по рейтинговому списку РПА, больше не с ними. Зампред РПА подчеркнул, что они хотят измениться и в предстоящих выборах примут участие как оппозиционная сила.

«Мы хотим сами измениться, мы хотим сами завершить работу по анализу наших ошибок, мы хотим обновиться и пойти на эти выборы как национальная оппозиционная политическая сила. Считаю, что у Республиканской партии есть шансы оказаться в парламенте», - сказал депутат-республиканец.

После второго провала принятия поправок к ИК фракция «Царукян» готова в третий раз внести в парламент проект, конечно, после предварительного обсуждения вопроса с правительством Никола Пашиняна. Депутат фракции Наира Зограбян подчеркнула, что есть возможность обеспечить 63 голоса для принятия проекта.

Поскольку велика вероятность того, что политические силы пойдут на выборы со старым кодексом, мы поинтересовались у Зограбян, значит ли это, что именно им невыгодно наличие рейтинговой системы, в конце концов, ряд депутатов их фракции именно по этой системе обеспечили блоку множество голосов.

«Возможно, Вы правы. Если мы будем руководствоваться узкими партийными интересами, то, возможно, да, рейтинговая система [желательна], потому что у нас есть много рейтинговых кандидатов, но для нас важно, чтобы у нас изменилась внутрипартийная культура», - отметила Зограбян.

На вопрос, выдвинет ли партия вновь тех депутатов, которые прошли в парламент по рейтинговой системе, Наира Зограбян ответила, что не готова ответить на этот вопрос, пока неясно, по какому принципу будет составляться их избирательный список.

Соавтор проекта поправок к ИК, секретарь комиссии по избирательным реформам Даниэл Иоаннисян убежден, что в провале принятия законопроекта в парламенте, помимо фракций РПА и «Дашнакцутюн», есть доля вины и действующей власти.

«Сформировавшаяся после революции власт не использовала всех законных средств для того, что Избирательный кодекс был принят», - заявил Иоаннисян.

Он уверен, что для обеспечения необходимого числа голосов исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян должен был применить уже успешно опробованный метод: «при поддержке народа принудить Национальное собрание принять Избирательный кодекс».

По мнению Иоаннисяна, зачастую риторика Никола Пашиняна также противоречила логике принятия поправок, к примеру, после встречи с главой фракции РПА Ваграмом Багдасаряном премьер-министр заявил, что выборы можно провести и по старому Избирательному кодексу, а на прошлой неделе в парламенте Пашинян даже заявил, что провалом принятия поправок РПА оказала услугу власти.

«То есть, даже создавалось впечатление, что власти заинтересованы в том, чтобы Избирательный кодекс не был изменен. Хотя это не так. Я убежден, что власти хотят изменить Избирательный кодекс. Но в любом случае это не подчеркивалось в публичных выступлениях», - сказал Иоаннисян.

По его словам, даже по действующему кодексу возможно провести свободные и прозрачные выборы, примером чего могут служить прошедшие в сентябре выборы в Совет старейшин Еревана, однако сохранение рейтинговой системы делает выборы менее политическими и увеличивает влияние районных авторитетов на принятие важных решений в Армении в дальнейшем. «Республиканской партии и не только ей невыгодно развитие политической культуры в Армении», - считает Даниэл Иоаннисян.

Проектом предусматривалось упразднить рейтинговую систему и утвердить полностью пропорциональную избирательную систему. То есть, избиратели выбирали бы не кандидатов, а политические силы. Проходной порог для партий и блоков предусматривалось снизить на 1% и обеспечить представительство в парламенте как минимум четырех сил в случае получения 2% голосов избирателей.



