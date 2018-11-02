ЦИК утвердил график выборов 9 декабря

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня утром на внеочередном заседании единогласно утвердила график основных мероприятий внеочередных выборов в Национальное собрание 9 декабря.

Согласно графику, в частности, максимальное число кандидатов, включенных в территориальный избирательный список партии или блока партий, должно быть определено в течение 10 дней после назначения выборов.

Партии и блоки могут подавать в ЦИК документы для регистрации не позднее, чем за 25 дней до дня голосования, как отметил председатель ЦИК Тигран Мукучян, до 18։00 14 ноября.

Регистрация избирательных списков партий и блоков должна быть проведена с 14 ноября до 18:00 19 ноября.

Агитационная компания продлится 12 дней - с 26 ноября по 7 декабря.

Действующее Национальное собрание вчера соотношением голосов 0 – «за», 0 - «против», 13 – воздержались не избрало исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на должность премьер-министра, вследствие чего силой закона было распущено, и президент Армении подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря.