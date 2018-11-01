Парламент во второй раз не избрал премьер-министра и будет распущен

Сегодня на специальном заседании Национальное собрание Армении во второй раз не избрало премьер-министра. Таким образом, парламент, согласно Конституции, будет распущен и в декабре состоятся внеочередные парламентские выборы.

Единственным кандидатом на должность премьер-министра был выдвинут исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Проголосовавших «за» и «против» не было, воздержались - 13 депутатов.

Фракции «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» перед голосованием заявили, что не будут участвовать в голосовании. Фракция Республиканской партии Армении заявила, что не будет голосовать за кандидатуру Пашиняна. Фракция «Елк» заявила, что воздержится при голосовании.

Это выдвижение Никола Пашиняна, как и предыдущее неделю назад, носило формальный характер.

«Все это делается для того, чтобы обеспечить полноценное выполнение установленной по Конституции процедуры. В случае неизбрания премьер-министра на этом заседании Национальное собрание силой закона будет распущено», - в начале заседания заявила руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашиняна, который по тактическим соображениям ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

24 октября Национальное собрание уже один раз не избрало и. о. премьер-министра Николя Пашиняна на должность главы правительства.

Теперь Национальное собрание будет распущено силой закона и в декабре будет проведены досрочные выборв.

Согласно действующему Избирательному кодексу, внеочередные выборы Национального собрания проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска парламента.

Указ о назначении внеочередных выборов публикует президент республики одновременно с указом о роспуске Национального собрания.

Сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн Никол Пашинян заявил, что есть договоренность о том, что внеочередные выборы пройдут 9 декабря.