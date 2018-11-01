Есть договоренность о том, что 9 декабря будут проведены внеочередные выборы - Пашинян

Есть договоренность о том, что 9 декабря будут проведены внеочередные парламентские выборы, сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал кандидат в премьер-министры Никол Пашинян.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось у Пашиняна, если президент сегодня подпишет указ о роспуске паралмента и назначении досрочных выборов, когда пройдут выборы - 9-го или 10 декабря, на что Пашинян ответил: «Пусть президент подпишет указ, потом посмотрим, во всяком случае, есть договоренность о том, что выборы состоятся 9 числа».

Исполняющий обязанности премьер-министра выразил надежду, что указ президента будет издан сегодня.

Национальное собрание сегодня обсуждает вопрос избрания премьер-министра.

Никол Пашинян – единственный выдвинутый на пост премьер-министра кандидат.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашиняна, который по тактическим соображениям ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

24 октября Национальное собрание уже один раз не избрало и. о. премьер-министра Николя Пашиняна на должность главы правительства.

Неизбрание Пашиняна 24 октября стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если и сегодня голосование не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание будет распущено силой закона и в декабре будут проведены досрочные выборы.

Согласно действующему Избирательному кодексу, внеочередные выборы Национального собрания проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска парламента.

Отметим, что на днях парламент провалил принятие поправок к Избирательному кодексу. Главным изменением в проекте поправок было упразднение рейтинговой системы. Предстоящие в декабре досрочные выборы пройдут по старому Избирательному кодексу.

На вопрос, будет ли он баллотироваться в качестве рейтингового кандидата, Никол Пашинян ответил: «Нет, я буду общегоударственным кандидатом».