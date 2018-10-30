Никол Пашинян - единственный кандидат на пост премьер-министра

Срок выдвижения кандидатов на должность премьер-министра истек сегодня, 30 октября, в 18:00. В аппарате Национального собрания Радио Азатутюн сообщили, что единственным выдвинутым кандидатом в премьер-министры является исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

43 депутата парламента во второй раз выдвинули Никола Пашиняна в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Если в первом туре выборов выдвигать кандидата в премьер-министры имеют право все парламентские фракции, то во втором туре кандидата могут выдвинуть не менее одной трети от общего числа депутатов, то есть 35 депутатов.

Ален Симонян от фракции «Елк» сказал, что было собрано 43 подписи: «Это подписи всех членов фракции «Елк», подписи членов фракции блока «Царукян», также присоединились бывшие члены фракции Республиканской партии Армении (РПА)».

Целью и на этот раз было неизбрание Пашиняна. Действующее Национальное собрание будет распущено, если парламент дважды не изберет премьер-министра.

В первый раз Национальное собрание не избрало Пашиняна 24 октября. Он подал в отставку с поста премьер-министра 16 октября, чтобы запустить процедуру роспуска парламента и провести в начале декабря внеочередные парламентские выборы.

Как сообщает пресс-служба парламента, специальное заседание по вопросу избрания премьер-министра состоится 1 ноября в 12:00. Завтра председатель Национального собрания Ара Баблоян сделает об этом заявление.

Депутат фракции «Елк» Ален Симонян несколько дней назад сообщил Радио Азатутюн, что если другие кандидаты выдвинуты не будут, они также не выдвинут кандидатуру Пашиняна.

По словам Алена Симоняна, на этот раз Пашинян также придет в парламент, выступит с речью и ответит на вопросы депутатов.

Депутат фракции «Царукян» Наира Зограбя надеется, что в четверг форс-мажорных ситуаций не будет, парламент пойдет на роспуск. «То есть, будет формальное обсуждение, и, естественно, не будет голосования, то есть, Никол Пашинян не будет избран премьер-министром, что означает, что силой закона парламент будет распущен и будет включен график внеочередных парламентских выборов. Это трезвая логика, и, не знаю почему, я уверена, что Республиканская партия все же не пойдет по пути перманентного суицида», - сказала Зограбян.

Пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов сказал Радио Азатутюн, что фракция РПА не будет голосовать за кандидатуру Пашиняна. «Будучи против поспешных выборов в декабре, тем не менее, мы не собираемся голосовать за премьерство Пашиняна. Если я буду в зале, буду голосовать против либо не стану участвовать в голосовании, существенно неголосование «за», потому что и 1 мая, и 8 мая, и после этого, и в течение этих шести месяцев стало очевидно, что Пашинян хороший оратор, но плохой премьер-министр», - заявил Шармазанов.

Официального решения об участии в досрочных парламентских выборах РПА пока не приняла, но многие представителей бывшей власти в эти дни заявляют, что они выступают за участие.

По словам Шармазанова, в случае участия у РПА будут очень серьезные амбиции: «Мы будем бороться не за 3-е или 4-е место. Будем бороться... представить наши программы общественности, конечно, также проделанную нами работу, возможно, также недостатки. И считаю, что независимо ни от чего Республиканская партия продолжит оставаться одной из самых состоявшихся политических сил Армении».

Если в четверг, 1 ноября, премьер-министр не будет избран, Национальное собрание, в соответствии с Конституцией, будет распущено силой закона.

Согласно действующему Избирательному кодексу, внеочередные выборы Национального собрания проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска парламента.

Указ о назначении внеочередных выборов публикует президент республики одновременно с указом о роспуске Национального собрания.

По предварительным расчетам Никола Пашиняна, внеочередные выборы пройдут примерно 9-10 декабря плюс-минус несколько дней.