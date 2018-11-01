Де-факто возвращенная народу власть сегодня возвращается народу и де-юре – Никол Пашинян LIVE

«После ненасильственной бархатной народной революции мы полностью возвращаем власть в Армении гражданам Армении», - сегодня в своем выступлении в Национальном собрании заявил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян, назвав этот момент историческим.

«Я хочу оценить историчность этого момента. Историчность заключается не в том, что Национальное собрание распускается и в нашей стране пройдут первые внеочередные парламентские выборы. Историчность заключается в том, что после произошедшей в апреле-мае ненасильственной бархатной народной революции мы полностью возвращаем власть в Республике Армения гражданам Республики Армения, и полное право решать судьбу будущих политических процессов возвращается гражданам и народу Республики Армения», - сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра подчеркнул, что они в состоянии обеспечить 100-процентрую законность предстоящих выборов.

«И мы все будем уверены, что результаты выборов сформированы в результате волеизъявления народа. Следовательно, произошедая в мае революция сегодня достигает своей полноты, когда де-факто возвращенная народу власть возвращается народу и де-юре, и народ имеет возможность в декабре своим де-юре и де-факто решением определить судьбу будущей власти в Республике Армения», - заявил Пашинян, выразив надежду и уверенность в том, что народ отныне будет крепко держать в своих руках власть в Армении и никогда больше не отпустит эту власть из своих рук.

В Национальном собрании сегодня состоится голосование по вопросу избрания премьер-министра. И. о. премьер-министра Никол Пашинян - единственный кандидат в премьер-министры. Это выдвижение, как и предыдущее, носит формальный характер.

«Все это делается для того, чтобы обеспечить полноценное выполнение установленной по Конституции процедуры. В случае неизбрания премьер-министра на этом заседании Национальное собрание силой закона будет распущено», - в начале заседания заявила руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашиняна, который по тактическим соображениям ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

24 октября Национальное собрание уже один раз не избрало и. о. премьер-министра Николя Пашиняна на должность главы правительства.

Неизбрание Пашиняна 24 октября стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если и сегодня голосование не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание будет распущено силой закона и в декабре будет проведены досрочные выборв.

Согласно действующему Избирательному кодексу, внеочередные выборы Национального собрания проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска парламента.

Указ о назначении внеочередных выборов публикует президент республики одновременно с указом о роспуске Национального собрания.

Сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн Никол Пашинян заявил, что есть договоренность о том, что внеочередные выборы пройдут 9 декабря.

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