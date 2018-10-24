Парламент Армении не смог избрать премьер-министра в первом туре голосования

В первом туре голосования Национальное собрание Армении сегодня не смогло избрать премьер-министра.

Три фракции - Республиканской партии Армении, «Царукян» и АРФД «Дашнакцутюн» - заявили, что не будут участвовать в голосовании, а фракция «Елк» заявила, что воздержится при голосовании.

В итоге, за кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна проголосовали 0 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 11 - воздержались.

Отметим, что накануне парламентская фракция «Елк» на этот пост выдвинула исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашинян, который по тактическим соображениям ушел в отставку 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

Неизбрание Пашиняна сегодня стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если в течение недели не будет выдвинуто кандидата на пост премьер-министра или же голосование 31 октября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание Армении будет распущено силой закона. В таком случае, досрочные парламентские выборы пройдут в первой половине декабря.