В парламенте Армении проходит обсуждение по вопросу избрания премьер-министра LIVE

Национальное собрание Армении сегодня на специальном заседании обсуждает вопрос избрания премьер-министра.

Одной третью депутатов НС на пост премьер-министра выдвинута канидатура исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

«Это выдвижение, как и предыдущее, носит формальный характер, и мы не преследуем цель избрать Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Все это делается для того, чтобы обеспечить полноценное выполнение установленной по Конституции процедуры. В случае неизбрания премьер-министра на этом заседании Национальное собрание силой закона будет распущено», - заявила руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

Никол Пашинян также отметил формальный характер своего выдвижения.

«Уже во второй раз мы проводим выборы премьер-министра не с целью избрания премьер-министра, а с целью его неизбрания. На этом заседании выдвижение не было обязательным, не было необходимым, и в случае неизбрания премьер-министра Национальное собрание распускается силой закона. Я хочу пояснить причину принятия решения о выдвижении. На предыдущем заседании одного часа, отведенного для моего выступления, к удивлению не хватило на то, чтобы мы обсудили все необходимые или, на мой взгляд, важные вопросы, и сегодняшнее мое выступление я посвящу сложившейся в Армении экономической ситуации», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян – единственный кандитат на пост премьер-министра.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашиняна, который по тактическим соображениям ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

24 октября Национальное собрание уже один раз не избрало и. о. премьер-министра Николя Пашиняна на должность главы правительства.

Неизбрание Пашиняна 24 октября стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если и сегодня голосование не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание будет распущено силой закона и в декабре будет проведены досрочные выборв.

Согласно действующему Избирательному кодексу, внеочередные выборы Национального собрания проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска парламента.

Указ о назначении внеочередных выборов публикует президент республики одновременно с указом о роспуске Национального собрания.

Сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн Никол Пашинян заявил, что есть договоренность о том, что внеочередные выборы пройдут 9 декабря.