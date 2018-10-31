Серж Саргсян покинул правительственный особняк

Третий президент Армении Серж Саргсян сегодня покинул правительственный особняк. Об этом Радио Азатутюн сообщил руководитель офиса бывшего президента Наири Петросян.

Петросян также сообщил, что Серж Саргсян обосновался в селе Дзорахпюр Котайкской области.

Руководитель аппарата премьер-министра Никола Пашиняна Эдуард Агаджанян еще в начале октября заявил, что Серж Саргсян в ноябре освободит правительственный особняк, в котором проживал более десяти лет.

Серж Саргсян продолжал жить в правительственном особняке, предоставленном ему еще в 2008 году. До революции правительство Карена Карапетяна приняло решение передать этот правительственный особняк Сержу Саргсяну на правах собственности. Однако спустя два дня после избрания 17 апреля премьер-министром, когда на улицах проходили акции протеста, Серж Саргсян неожиданно заявил, что отказывается от предоставленного ему на правах собственности правительственного особняка, сказав, что сейчас не время для этого. Уже после революции избранный на пост премьер-министра Никол Пашинян сказал, что они уважают решение Сержа Саргсяна об отказе от особняка, и на одном из заседаний правительства поручил главе своего аппарата Эдуарду Агаджаняну в месячный срок представить предложение по обеспечению Сержа Саргсяна жильем в установленном законом порядке.

Все предложенные правительством варианты Серж Саргсян отклонил. Последний особняк, предложенный третьему президенту, находился в ереванском административном районе Аван, его рыночная цена составляет 1 млн 250 тыс. долларов. По словам Агаджаняна, правительство уже договорилось с продавцом и было готово купить частный дом за 950 тыс. долларов и предоставить его Сержу Саргсяну. Однако этот вариант Серж Саргсян также отклонил.

«Это предложение было отклонено, несмотря на то, что это, по сути, было последнее предложение. Мы не будем предлагать другой вариант», - сказал глава администрации премьер-министра, отметив, что отказы со стороны третьего президента обычно были связаны с соображениями безопасности. «В данном случае, в частности, речь шла о какой-то электрической линии, проходящей над домом, которая, по их мнению, представляла собой проблему в плане безопасности», - отметил Агаджанян.

Между тем, глава администрации экс-президента Наири Петросян сообщил Радио Азатутюн, что «дело было не в одном электрическом проводе, как утверждал глава администрации премьер-министра, а в целом пучке проводов».

«Это неприемлемо для особо охраняемого объекта. В случае подобной концентрации проводов возможны как представляющие опасность случайные инциденты, так и возможность использовать их злонамеренно», - сказал Наири Петросян.