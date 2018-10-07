Серж Саргсян покинет правительственный особняк в ноябре

По словам руководителя администрации премьер-министра Эдуарда Агаджаняна, третий президент Армении Серж Саргсян в следующем месяце покинет правительственный особняк, в котором проживает на протяжении более десяти лет. Как отметил Агаджанян, Серж Саргсян отказался также от последнего, десятого по счету предложения особняка.

Последнее предложение третьему президенту касалось дома в ереванском административном округе Аван, рыночная цена которого составляет 1 миллион 250 тысяч долларов. По словам Агаджаняна, правительство уже договорилось с продавцом и было готово купить частный дом за 950 тысяч долларов и предоставить его Сержу Саргсяну.

«Это предложение было отклонено, несмотря на то, что это, по сути, было последнее предложение. Мы не будем предлагать другой вариант», - сказал глава администрации премьер-министра, отметив, что отказы со стороны третьего президента обычно были связаны с соображениями безопасности.

«В данном случае, в частности, речь шла о какой-то электрической линии, проходящей над домом, которая, согласно им, представляла собой проблему в плане безопасности», - отметил Агаджанян.

У руководителя администрации премьер-министра нет информации о том, где будет проживать третий президент Армении после того, как съедет с правительственной дачи.