Правительство в ближайшие дни предложит Сержу Саркисяну окончательный вариант дома для бывшего президента

Правительство не намерено вести бесконечные переговоры с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном по вопросу выбора полагающегося ему жилья и в ближайшие дни представит свое окончательное предложение.

По словам руководителя аппарата премьер-министра Эдуарда Агаджаняна, за последние несколько месяцев правительство предложило Сержу Саркисяну более 10 вариантов, однако все они были отклонены экс-президентом.

По словам Агаджаняна, Серж Саргсян отказался от предложенных вариантов, мотивируя это тем, что они небезопасны. По утверждению главы аппарата премьер-министра, правительство также предложило Сержу Саргсяну представить свои варианты, но офис экс-президента пока не ответил.

Радио Азатутюн сегодня не удалось связаться с офисом третьего президента.

«Учитывая, как долго тянется этот вопрос, вероятно, он будет иметь примерно следующее решение: мы выберем какую-нибудь наиболее подходящую и наиболее адекватную недвижимость, по сравнению с тем, что было предоставлено предыдущим президентам, и предложим ее. И это будет наше окончательное предложение, независимо от того, будут у них возражения или нет», - сказал Агаджанян, добавив, что с этим предложением они выступят уже в ближайшие дни.



Серж Саргсян продолжает жить в правительственном особняке, предоставленном ему еще в 2008 году. До революции правительство Карена Карапетяна приняло решение передать этот правительственный особняк Сержу Саргсяну на правах собственности. Однако спустя два дня после избрания 17 апреля премьер-министром, когда на улицах проходили акции протеста, Серж Саргсян неожиданно заявил, что отказывается от предоставленного ему на правах собственности правительственного особняка, сказав, что сейчас не время для этого. Уже после революции избранный на пост премьер-министра Никол Пашинян сказал, что они уважают решение Сержа Саргсяна об отказе от особняка. Примерно три месяца назад на заседании правительства премьер-министр поручил главе своего аппарата Эдуарду Агаджаняну в месячный срок представить предложение по обеспечению Сержа Саргсяна жильем в установленном законом порядке.

Агаджанян сегодня также сообщил, что независимо от отношения общества к бывшим президентам, они были приглашены участвовать в мероприятиях, приуроченных к Дню независимости Армении. По словам главы аппарата премьер-министра, правительство продолжает компенсировать экс-президентам предусмотренные законом расходы, в том числе и Роберту Кочаряну, обвиняемому в свержении конституционного строя.

Агаджанян исключает возможность того, чтобы члены правительства, представляющие партию «Гражданский договор», проводили пропаганду ненависти или антипропаганду. Члены правительства свободны в своих политических взглядах, никаких ограничений нет, сказал он.