РПА не станет выдвигать кандидата в премьер-министры и не проголосует за Пашиняна - Шармазанов

Фракция Республиканской партии Армении (РПА) не станет выдвигать кандидата в премьер-министры, сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов.

Шармазанов также отметил, что 1 ноября фракция РПА не собирается голосовать за кандидатуру Никола Пашиняна.

«Все политические заявления Республиканской партии ясны, прямы и логичны, следовательно, Республиканская партия не станет выдвигать нового кандидата, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Шармазанов и продолжил: - Будучи против поспешных выборов в декабре, тем не менее, мы не собираемся голосовать за премьерство Пашиняна. Если я буду в зале, буду голосовать против либо не стану участвовать в голосовании, существенно неголосование «за», потому что и 1 мая, и 8 мая, и после этого, и в течение этих шести месяцев стало очевидно, что Пашинян хороший оратор, но плохой премьер-министр».

Фракции «Царукян» и «Елк», а также ряд покинувших фракцию РПА депутатов сегодня во второй раз выдвинули кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьер-министра, вновь на условии его неизбрания, с целью дальнейшего роспуска парламента.

Срок выдвижения кандидатов в премьер-министры истек сегодня в 18:00. На пост премьер-министра выдвинут лишь один кандидат – Никол Пашинян. Обсуждение и голосование по вопросу избрания премьер-министра состоятся 1 ноября.

Если и на этот раз премьер-министр не будет избран, Национальное собрание будет распущено силой закона и будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в декабре.

24 октября Национальное собрание не избрало Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашиняна, который по тактическим соображениям ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

Неизбрание Пашиняна 24 октября стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если голосование 1 ноября не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание Армении будет распущено силой закона. В таком случае, досрочные парламентские выборы пройдут в первой половине декабря.