На должность премьер-министра вновь выдвинута кандидатура Никола Пашиняна

Кандидатура исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна во второй раз выдвинута на должность премьер-министра страны, вновь на условии неизбрания. Об этом Радио Азатутюн сообщила руководитель фракции «Елк» Лена Назарян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули парламентские фракции «Царукян» и «Елк», а также ряд депутатов, ранее покинувших фракцию Республиканской партии Армении.

Отметим, что срок выдвижения кандидатов на пост премьер-министра истекает сегодня, 30 октября, в 18:00.

Из общего отдела Национального собрания Радио Азатутюн сообщили, что на данный момент выдвинута только одна кандидатура – Никола Пашиняна.

В пресс-службе парламента сообщают, что завтра председатель Национального собрания Ара Баблоян выступит с заявлением по вопросу избрания премьер-министра.

Если и на этот раз премьер-министр не будет избран, Национальное собрание будет распущено силой закона и будут назначены внеочередные парламентские выборы.

24 октября Национальное собрание не избрало исполняющего обязанности премьер-министра Николя Пашиняна на должность премьер-министра.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашиняна, который по тактическим соображениям ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

Неизбрание Пашиняна 24 октября стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если голосование 31 октября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание Армении будет распущено силой закона. В таком случае, досрочные парламентские выборы пройдут в первой половине декабря.