Смысл моего выдвижения состоит в том, чтобы исключить любую возможность спекуляций на тему легитимности предстоящих выборов – Пашинян

«Мое выдвижение кандидатом на пост премьер-министра] носит формальный характер. Я был выдвинут кандидатом не для того, чтобы меня избрали, а для того, чтобы меня не избрали. Следовательно, Национальное собрание не должно голосовать за меня», - сегодня, выступая на внеочередном заседании парламента, посвященном выборам премьер-министра, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Смысл моего выдвижения состоит в том, чтобы исключить любую возможность спекуляций на тему легитимности предстоящих парламентских выборов, исключить любую правовую лазейку для предотвращения предстоящих выборов», - заявил Пашинян, подчеркнув, что вне всякого сомнения в декабре состоятся досрочные парламентские выборы.

Сегодня в Национальном собрании Армении намечен первый тур голосования по кандидатуре на пост премьер-министра.

Отметим, что накануне парламентская фракция «Елк» на этот пост выдвинула исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении (РПА).

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашинян, который по тактическим соображениям ушел в отставку 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

Неизбрание Пашиняна сегодня станет первым шагом на пути роспуска парламента. Если в течение недели не будет выдвинуто кандидата на пост премьер-министра или же голосование 31 октября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание Армении будет распущено силой закона. В таком случае, досрочные парламентские выборы пройдут в первой половине декабря.

«У РПА нет шанса пройти в парламент по старому Избирательному кодексу»

Касаясь провала с стороны РПА принятия проекта поправок к Избирательному кодексу, Никол Пашинянс сказал, что народ победит и по старому Избирательному кодексу.

«Наконец, отвечаю на вопрос о том, будет ли у коррумпированной системы возможность добиться реванша, если предстоящие парламентские выборы пройдут по старому Избирательному кодексу. Ответ однозначный – нет, потому что система и заговор полностью раскрыты, и, значит, путем диалога с народом мы закроем все возможные лазейки для незаконного реванша, - сказал Пашинян и продолжил: - Победа народа на предстоящих парламентских выборах неизбежна, даже по старому Избирательному кодексу. Хочу подчеркнуть, что все коррумпированные системы в мире терпели поражение по написанным ими же кодексам. Эта Конституция была написана для Сержа Саргсяна. Как нам удалось добиться отставки Сержа Саргсяна по написанной для него же Конституции, так мы победим на выборах и РПА по написанному для РПА кодексу, обеспечив окончательную победу революции и заложив реальные основы смены власти».

Обращаясь к республиканцам, Пашинян сказал: «Уважаемые республиканцы, сохранив старый Избирательный кодекс, вы нам делаете услугу».

«Уважаемые республиканцы, вас все время ведут в неверном направлении. Сохраняя старый Избирательный кодекс, вы делаете нам большую услугу. Если вы сохраните эти реваншистские устремления, выборы, волей-неволей, будут проходить в логике «черного и белого», и вы получите ноль голосов. […] Оставьте эти реваншистские настроения, потому что вы себе только вредите, смиритесь, в конце концов, хотя бы сохраните свой шанс остаться оппозицией, вы даже этого не хотите сохранить. По старой Избирательной системе вы вообще не пройдете. Ваш единственный шанс – это измененный Избирательный кодекс: простой пропорциональный список. Чем больше будет напряженность, тем это будет работать против вас. Неужели нет никого, кто бы объяснил вам вашу выгоду, я не пойму?» - сказал Пашинян.