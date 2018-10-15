«Сасна црер» станет второй политической силой в новом парламенте» - Чугасзян

Внепарламентские силы готовятся к предстоящим в декабре внеочередным парламентским выборам.

В партии «Наследие» считают правильным, чтобы «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна и другие революционные силы приняли участие в предстоящих в декабре внеочередных парламентских выборах единым блоком.

В беседе с Радио Азатутюн председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян подчеркнул, что они считают участие в блоке с Пашиняном эффективным, но если подобное соглашение не будет достигнуто, то они обсудят возможность своего участия как в одиночку, так и в составе блока с другими силами.

Глава партии «Наследие» затрудняется прогнозировать, какой будет расстановка политических сил и какой будет избирательная кампания.

По словам Мартиросяна, в любой момент могут произойти непредсказуемые развития, которые изменят повестку выборов. «В содержательном плане, конечно, никто не может сказать, что будет, потому что мы не знаем, какая аудиозапись может быть опубликована завтра или послезавтра, или кто и что может сказать, в результате чего вся повестка избирательной кампании изменится», - сказал он.

«Нужно сделать все, чтобы в новом парламенте олигархические силы представлены не были»

В предстоящих в декабре досрочных парламентских выборах ​примет участие и новосозданная партия «Сасна црер».

Член политсовета партии Гарегин Чугасзян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что решение об участии в выборах уже принято, сейчас они обсуждают вопрос формата участия - в составе блока или в одиночку.

Чугасзян уверен, что «Сасна црер» однозначно будет представлена в Национальном собрании, более того, у нее есть все шансы стать второй силой в парламенте.

Однако, по словам Гарегина Чугасзяна, в «Сасна црер» реалисты, они понимают, что с момента апрельской революции прошло мало времени и, естественно, возглавившая революцию сила должна иметь преимущество и авторитет.

«Мы знаем, что в течение этих лет в стране, фактически, публичной политикой занимались, вероятно, две основные силы: «Гражданский договор» и наше движение, которое теперь стало партией, и мы сейчас не собираемся оспаривать вопрос о первом месте, здесь всего лишь речь идет о других силах, проходящих в парламент, где мы себя четко видим», - сказал Чугасзян.

На вопрос, видит ли он «Сасна црер» в качестве второй политической силы в парламенте, Чугасзян ответил: «Я думаю, да, по сути, популярность, которой пользуется партия «Сасна црер», стала очевидна как в ходе съезда, так и в связи с прискорбной потерей Араика Хандояна. Могу сказать, что это пользующаяся популярностью сила».

Кстати, член политсовета партии убежден, что если мы действительно хотим иметь демократический парламент, то нужно сделать все, чтобы в новом Национальном собрании были представлены не олигархические, а другие революционные силы. Олигархическими силами Чугасзян считает Республиканскую партию, «Процветающую Армению» и АРФ «Дашнакцутюн», которые проголосовали за известные поправки в закон о регламенте Национального собрания.

«Мы, естественно, должны сделать все, чтобы те силы, которые не представляют ни один национальный слой, а, фактически, представляют из себя пятую колонну, не были представлены во вновь формирующемся парламенте, - сказал Чугасзян и продолжил: - Я имею в виду те силы, которые 2 октября провели заговорщическое собрание: РПА, АРФ «Дашнакцутюн» и «Процветающую Армению».

«Еркир цирани» также примет участие в декабрьских выборах

Внепарламентская партия «Еркир цирани» также примет участие в декабрьских выборах.

Лидер партии Заруи Постанджян, которая в данный момент находится за рубежом, в беседе с Радио Азатутюн подчеркнула, что их партия не останется в стороне от национальных политических процессов.

«Предстоящие декабрьские выборы мы рассматриваем как важное событие. Мы примем в них участие. А что касается блоков или формата нашего участия, то в данный момент я нахожусь в Европе и провожу встречи в европейских городах, где есть большие армянские общины, и передаю наше мнение нашим соотечественникам, которые живут за пределами Армении. С учетом их мнения мы примем решение», - сказала Постанджян.

АНК решение пока не принял

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) решение об участии в предстоящих в декабре досрочных парламентских выборах пока не приняла.

В партии сообщили, что в ближайшее время сообщат о своем решении.