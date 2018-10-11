В Ереване стартовал 17-й саммит Франкофонии LIVE

В Ереване стартовал 17-й саммит Международной организации Франкофонии (МОФ).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, его супруга Анна Акопян, генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан и ее супруг до официального открытия саммита в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна встретили прибывших в Армению глав делегаций стран-участниц саммита.

Затем состоялась церемония совместного фотографирования глав делегаций.

В рамках саммита премьер-министр Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон приняли участие в церемонии погашения почтового блока «Всемирно известные армяне Франции - Шарль Азнавур».

Согласно правительству, для участия в 17-ом саммите Франкофонии в Армению съехались делегации более 84 государств: 38 стран представлены на уровне премьер-министра либо президента страны.

Среди участников саммита, в частности, прибывшие накануне вечером в Армению президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В повестке саммита., который продлится два дня, 11-12 октября, вопрос избрания генерального секретаря МОФ.

Тема саммита - «Жить вместе, уважая солидарность, гуманитарные ценности и разнообразие в качестве основы для мира и процветания в регионе Франкофонии».

В качестве логотипа 17-го саммита Франкофонии избран один из символов Армении - гранат, символизирующий мир и процветание на всем пространстве Франкофонии.

По итогам саммита будут приняты резолюции, в одной из которых будет формулировка о карабахском конфликте.

Саммит является ключевым мероприятием Недели Франкофонии, стартовавшей в Ереване 7 октября.

Отметим, что в Армении, пожалуй, впервые проводится такое крупномасштабное международное мероприятие.