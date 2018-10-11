В Ереване проходит торжественная церемония открытия 17-го саммита Франкофонии

В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване сегодня проходит торжественная церемония открытия 17-го саммита Международной организации Франкофонии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встречает глав делегаций.

В Армении находятся делегации более 70 государств-членов организации: 38 стран представлены на уровне премьер-министра либо президента страны.

В саммите также примут участие прибывшие вчера вечером в Армению президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Отметим, что в Армении, пожалуй, впервые проводится такое крупномасштабное международное мероприятие.