Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Армению

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Ереван для участия в 17-ом саммите Международной организации Франкофонии.

В ереванском международном аэропорту «Звартноц» его встретил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Отметим, что Трюдо в Ереване проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

В честь премьер-министра Канады будет дан официальный ужин от имени Никола Пашиняна.

Джастин Трюдо посетит также мемориал жертвам Геноцида армян «Цицернакаберд».

Официальный визит премьер-министра Канады в Армению завершится 13 октября.

17-й саммит Франкофонии пройдет 11-12 октября в Ереване. Ожидается, что для участия в саммите в столицу Армении прибудут в общей сложности около 3500 человек. В частности, для участия в саммите в Ереван прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон.