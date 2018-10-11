Пашинян и Макрон погасили почтовый блок «Всемирно известные армяне Франции – Шарль Азнавур»

Перед началом 17-го саммита Франкофонии в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон приняли участие в церемонии погашения почтового блока «Всемирно известные армяне Франции - Шарль Азнавур».

Всемирно известный французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур скончался 1 октября в возрасте 94 лет.

17-й саммит Франкофонии сегодня стартовал в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване. В нем принимают участие делегации из более 84 государств-членов. 38 стран представлены на уровне президентов или премьер-министров.

Среди участников саммита также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.