Член РПА Ованнес Саакян выступает за проведение досрочных парламентских выборов в декабре

Член Республиканской партии Армении (РПА), бывший председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Ованнес Саакян выступает за проведение внеочередных парламентских выборов в декабре этого года.

Оппонирование точке зрения правительства в этом вопросе он считает ошибочным.

Между тем, фракция РПА считает разумным сроком проведения досрочных выборов май-июнь следующего года.

Саакян ссылается на вчерашнее заявление фракции о том, что Республиканская партия «не имела и не имеет намерения выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра». Следовательно, по мнению Саакяна, какой смысл противиться, если всю ответственность как за хорошие, так и за плохие выборы несет власть.

«Если был сделан акцент на изменении Избирательного кодекса, чтобы это не было поспешным. В данный момент обсуждать – в декабре или в мае, считаю, уже бессмысленным, потому что если нынешняя власть берет на себя ответственность за организацию выборов в декабре, а всю ответственность за качество выборов всегда несла действующая власть, следовательно, в этом случае обсуждать или оказывать какое-то сопротивление, думаю, неправильно», - сказал он.

По словам Саакяна, который при прежней власти также занимал должность начальника Государственной службы социального обеспечения при Министерстве труда и социальных вопросов, противодействие проведению досрочных выборов в декабре может нанести вред самой РПА.

«Я не вижу каких-либо серьезных аргументов для того, чтобы противиться. И противодействие сегодня может повредить лишь Республиканской партии. Потому что ни одна политическая сила – ни РПА, ни какая-нибудь другая не объясняет свою точку зрения, которая противоречит мнению народа, только говорит: нет, не хочу. Это не воспринимается. Народу нужно объяснить», - сказал он.

Саакян является членом Совета РПА. Он говорит, что готов высказать свое мнение также во время партийных собраний, просто такой возможности не было. По его словам, заседание Совета в последний раз проводилось 2-3 месяца назад.

Заместитель председателя РПА Армен Ашотян, отказавшись назвать имена, вчера заявил, что некоторые депутаты, поддержавшие позицию Никола Пашиняна в вопросе проведения досрочных выборов в декабре, пошли на этот шаг под давлением.

Ованнес Саакян уверяет, что на него давление не оказывали и должности ему не предлагали. У него нет также планов по выходу из РПА. «Мой выход из Республиканской партии могу почти исключить»,- заявил он.

Партия решение пока не приняла, но, по мнению члена Совета РПА Ованнеса Саакяна, РПА должна участвовать в предстоящих досрочных выборах. «В случае парламентской формы правления, когда вся пирамида власти формируется в парламенте, если политическая сила не участвует в парламентских выборах, то я считаю, что это прямой крах этой политической силы. Она должна участвовать, независимо от того, сколько голосов наберет», - считает он.

По мнению бывшего депутата, РПА нуждается в самоочищении: «Мы должны очень быстро и публично, как это делает Никол Пашинян - публично обсуждает с народом, публично обсудить, насколько те люди, которые связаны с коррупционными механизмами и скандалами, имеют отношение к РПА. Если имеют, мы должны за них извиниться».

Около двух десятков депутатов НС, в том числе представители Республиканской фракции, в эти дни заявляют, что поддерживают позицию премьер-министра Никола Пашиняна по проведению досрочных парламентских выборов в декабре этого года.

Депутат Мартун Григорян также является сторонником проведения выборов в декабре. Мандат депутата он получил вчера, и, по его словам, сразу же написал заявление о выходе из фракции РПА.

Григорян был одним из кандидатов РПА по рейтинговой избирательной системе и стал депутатом после того, как Феликс Цолакян был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

В беседе с Радио Азатутюн Григорян сказал: «Мандат будет служить тем целям, которых сегодня требует народ. И поэтому я взял мандат, чтобы быть полезным. В противном случае понятно, что брать мандат на месяц или два не имело смысла».