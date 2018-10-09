Депутат от «Елк» советует Ашотяну обратиться в правоохранительные органы

Член парламентской фракции «Елк» Грачья Акопян в ответ на утверждения члена фракции Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна о том, что на депутатов от РПА было оказано давление, посоветовал депутату-республиканцу обратиться в правоохранительные органы.

Заместитель председателя РПА Армен Ашотян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что к проходящему в парламенте сбору подписей в поддержку проведения внеочередных парламентских выборов в декабре этого года некоторые депутаты от РПА присоединились под давлением.

«Неделю назад парламентская фракция РПА приняла заявление в связи с последними событиями. Это заявление обсуждалось, и никто из моих коллег, подписавшихся под новой позицией, тогда не выразил иного мнения. Тем не менее, по имеющимся у меня сведениям, на ряд депутатов было оказано давление, к ним был применен государственный репрессивный аппарат со всеми его возможностями. Даже пытались найти возможности повлиять на некоторых депутатов извне. Но я не исключаю, что были и депутаты, добровольно поменявшие свое мнение», - заявил Ашотян.

На просьбу Радио Азатутюн представить факты и назвать имена и вопрос, не считает ли он, что в противном случае может подвергнуться критике за озвучивание голословного заявления, Ашотян ответил: «Заявление не голословное. Были такие сведения, и у меня тоже имеются определенные сведения. Пусть эти люди сами заявят о давлении. Очевидно, что такое давление было и в первый раз, когда фракцию из 58 человек покинули несколько депутатов, и нас во фракции осталось 50 человек. Давление было и сейчас. Все, что я знаю, я сказал Вам. Я не следователь и не журналист, чтобы до конца проводить расследование. Я передал вам сигнал, который получил, пожалуйста, помогите этот сигнал…».

В ответ на вопрос, после этого оттока депутатов, выступающих за проведение досрочных выборов в декабре, сколько человек, по его мнению, останется во фракции РПА,​ Ашотян сказал: «Заявлений о выходе из партии и фракции мы не получали, насколько мне известно. Душ я не считал, несомненно фракция РПА останется, несомненно Республиканская партия Армении останется на политическом поле, несомненно Армен Ашотян, в числе других своих коллег, товарищей, останется членом Республиканской партии Армении».

Отвечая на утверждения Ашотяна, депутат фракции «Елк» Грачья Акопян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Я однозначно исключаю возможность того, что было оказано давление. Господин Ашотян, по всей вероятности, немного путает нынешнюю ситуацию с ситуацией, которая была во время их правления. Во время их правления оказывалось давление на разных оппозиционных деятелей. Я думаю, что заявление со стороны представителей власти о том, что подписывают, просто этим людям, наверное, нужно было несколько раз представить и еще раз объяснить ситуацию, что мы живем в другой Армении и не нужно идти против воли народа. Всего лишь в результате этих бесед эти люди поддержали идею проведения досрочных выборов в декабре».

На вопрос, о каких представителях власти идет речь, Акопян ответил: «Не могу сказать. Я не сказал, что у меня есть информация о том, что представители власти встречались, но на своей странице в Facebook первый вице-премьер Арарат Мирзоян написал, что встретился и побеседовал с Геворком Костаняном и Тачатом Вардапетяном. Когда я говорил, что были встречи, я имел в виду эти встречи. О других встречах у меня нет информации. Если у Армена Ашотяна есть какая-либо информация о том, что со стороны какого-то лица было оказано давление на какого-либо члена РПА или партии «Процветающая Армения», пусть он обратится в правоохранительные органы, пусть даст делу ход».