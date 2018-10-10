Краткая беседа Алиева и Пашиняна в Душанбе помогла снизить напряженность в Карабахе - исполнительный секретарь СНГ

Краткая беседа глав Армении и Азербайджана - Никола Пашиняна и Ильхама Алиева - на саммите глав СНГ в Душанбе помогла снизить напряженность в Нагорном Карабахе, заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Я сам был свидетелем, как многократно президент Азербайджана и премьер-министр Армении подходили друг к другу и обсуждали вопросы урегулирования карабахского конфликта. Результаты налицо - сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта», - сегодня в Минске заявил журналистам Лебедев.

«Мы очень надеемся, что этот содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты», - добавил он.

После краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 28 сентября в рамках саммита СНГ в Душанбе, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что они договорились предпринять шаги для снижения напряженности на границе и предотвращения приграничных инцидентов, зафиксировали приверженность переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта и договорились создать оперативные каналы связи между сторонами. Официальный сайт президента Азербайджана в своем сообщении подтвердил представленную премьер-министром Армении информацию о достигнутых договоренностях.