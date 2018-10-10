Координатор партии «Сасна црер» сообщил о смерти Араика Хандояна

Координатор партии «Сасна црер» Варужан Аветисян сегодня на своей странице в Facebook сообщил о смерти члена группы «Сасна црер» Араика Хандояна, известного как «Одинокий волк».

47-летний ветеран карабахской войны Араик Хандоян был одним из членов вооруженной группы, которая в июле 2016 года захватила и в течение более двух недель удерживала территорию полка Патрульно-постовой службы полиции Армении, выдвигая политические требования.

Хандоян был освобожден из-под стражи в августе, проведя в заключении более двух лет.