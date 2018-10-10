Атмосфера любви и солидарности «постепенно восстановится» - Ваграм Багдасарян

У фракции Республиканской партии Армении (РПА) изначально не было намерения выдвигать кандидата в премьер-министры. Об этом сегодня в Национальном собрании в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян счел «разумным решением» вчерашнее заявление парламентской фракции РПА, согласно которому фракция «не имела и не имеет намерения выдвигать своего кандидата в премьер-министры».

На вопрос, разрешилась ли в настоящее время проблема, Багдасарян ответил: «Мы вчера побеседовали, таково было мнение фракции еще шесть месяцев назад, месяц назад. И о том, о чем мы говорим, вчера было сделано заявление».

На вопрос, значит ли это, что у РПА изначально не было намерения выдвигать своего кандидата, в случае, если премьер-министр подаст в отставку с целью роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, глава фракции РПА ответил: «Абсолютно не было, он [Никол Пашинян] знал о этом».

На замечание о том, что он сам ранее не исключал, что РПА может стать внепарламентской силой, и вопрос, считает ли он это возможным, Багдасарян ответил, что в политике ничего нельзя исключать и никому не дана монополия на то, чтобы всегда быть парламентской силой или властью.

Он не сообщил, намерена ли РПА участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах, отметив, что они еще должны обсудить этот вопрос.

На вопрос, почему лидер РПА Серж Саргсян не выступает с заявлением и продолжает хранить молчание, представитель бывшей правящей партии ответил, что Серж Саргсян выступает на заседаниях исполнительного органа РПА.

На вопрос Радио Азатутюн, можно ли сказать, что решение не выдвигать своего кандидата в премьер-министры было решением Сержа Саргсяна, Ваграм Багдасарян ответил, что это было их общим решением, принятым давно.

В ответ на вопрос, восстановлена ли атмосфера любви и солидарности, Багдасарян сказал, что она восстановится постепенно.

На вопрос, оказывалось ли на него давление, как об этом вчера заявил депутат фракции РПА Армен Ашотян, глава фракции РПА заявил, что на него невозможно оказать давление.