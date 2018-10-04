Депутат Национального собрания Феликс Цолакян сегодня назначен на должность министра по чрезвычайным ситуациям. Указом президента страны Армена Саркисяна назначены еще два министра: Гарегин Баграмян - на должность министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а Акоп Аршакян – на должность министра транспорта, связи и информационных технологий.

В беседе с Радио Азатутюн Феликс Цолакян сказал, что принял это предложение с целью помочь правительству. «Вы знаете, я изначально, с первого дня, был за то, что новому правительству нужно постоянно помогать, нужно не мешать в первую очередь, а во-вторую очередь нужно помогать. И я, будучи за то, чтобы помогать, также всячески содействовал работе нового правительства, в связи с этим я принял предложение», - отметил он.

Феликс Цолакян был единственным членом фракции Республиканской партии Армении (РПА), кто, пойдя против решения фракции, 1 мая проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра, после чего покинул фракцию.

В прошлом Цолакян занимал различные должности в силовых структурах, был заместителем директора Службы национальной безопасности, до избрания депутатом занимал должность губернатора Ширакской области.

Акоп Аршакян является членом партии «Гражданский контракт» и до этого назначения был первым заместителем министра в той же сфере.

«Думаю, что мы и без того выполняли большой объем работы и продолжим ее выполнять. Изменится то, что на должности министра теперь буду работать я, и мы будем двигаться вперед, руководствуясь приоритетами, как было запланировано после смены власти», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Аршакян.

Все три сферы возглавляли министры от ППА. После того как 2 октября за проект спорных поправок в закон о регламенте НС вместе с фракцией Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали также депутаты фракций «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», премьер-министр Никол Пашинян на митинге у здания парламента в присутствии тысяч граждан заявил об увольнении министров и губернаторов от ППА и АРФД. По словам премьера, принятие этого законопроекта, усложняющего процесс роспуска парламента, является заговором против армянского народа и контрреволюцией. В тот же день президент Армен Саркисян принял предложение Пашиняна об увольнении министров.

На сегодняшнем заседании правительства были также уволены шесть губернаторов, представляющих партии ППА и АРФД, поддержавшие РПА. На данный момент вакантны трех министерских и шесть губернаторских портфеля.