Феликс Цолакян согласился возглавить МЧС

Депутат Национального собрания Армении, бывший заместитель директора Службы национальной безопасности РА Феликс Цолакян займет должность министра по чрезвычайным ситуациям. В беседе с Радио Азатутюн Цолакян подтвердил, что премьер-министр Никол Пашинян предложил ему возглавить эту сферу, на что он дал свое согласие.

«Назначения пока не было, со мной побеседовали, было сделано предложение – занять должность главы МЧС, и я согласился»,- сказал Феликс Цолакян, добавив, что принял предложение с целью оказать поддержку правительству.

Должность министра по чрезвычайным ситуациям занимал представитель партии «Процветающая Армения» (ППА) Грачья Ростомян. После того как 2 октября за проект спорных поправок в закон о регламенте НС вместе с фракцией Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали также депутаты фракций «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», премьер-министр Никол Пашинян на митинге у здания парламента в присутствии тысяч граждан заявил об увольнении министров и губернаторов от ППА и АРФД.

Феликс Цолакян был избран депутатом Национального собрания Армении по списку РПА. В июне этого года он вышел из рядов уже бывшей правящей партии.