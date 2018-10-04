Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Феликс Цолакян согласился возглавить МЧС

Депутат Феликс Цолакян (архив)

Смотрите комментарии

Депутат Национального собрания Армении, бывший заместитель директора Службы национальной безопасности РА Феликс Цолакян займет должность министра по чрезвычайным ситуациям. В беседе с Радио Азатутюн Цолакян подтвердил, что премьер-министр Никол Пашинян предложил ему возглавить эту сферу, на что он дал свое согласие.

«Назначения пока не было, со мной побеседовали, было сделано предложение – занять должность главы МЧС, и я согласился»,- сказал Феликс Цолакян, добавив, что принял предложение с целью оказать поддержку правительству.

Должность министра по чрезвычайным ситуациям занимал представитель партии «Процветающая Армения» (ППА) Грачья Ростомян. После того как 2 октября за проект спорных поправок в закон о регламенте НС вместе с фракцией Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали также депутаты фракций «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», премьер-министр Никол Пашинян на митинге у здания парламента в присутствии тысяч граждан заявил об увольнении министров и губернаторов от ППА и АРФД.

Феликс Цолакян был избран депутатом Национального собрания Армении по списку РПА. В июне этого года он вышел из рядов уже бывшей правящей партии.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG