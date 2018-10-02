Пашинян призвал президента Армении не подписывать спорный закон, препятствующий роспуску парламента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Армении Армену Саркисяну с призывом не подписывать принятый сегодня закон «О регламенте Национального собрания».



Парламент Армении сегодня вечером на внеочередном заседании 67 голосами принял поправки в закон «О регламенте Национального собрания», которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента. «За» законопроект проголосовали фракции Республиканской партии Армении, блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», против - фракция «Елк».



«Закон может вступить в силу в течение 21 дня. Президент Армении должен подписать этот закон или же обратиться в Конституционный суд для обжалования его конституционности. Я думаю, вы даете мне полномочия, чтобы я отсюда обратился к президенту Армении Армену Саркисяну и призвал его не подписывать этот закон», - заявил Пашинян на митинге у здания парламента.

Сегодня ранее по призыву Пашиняна граждане собрались у здания Национального собрания, чтобы выступить против принятия парламентом спорных поправок в закон о регламенте НС. В прямом эфире в Facebook премьер-министр отметил, что получил информацию о том, что фракция Республиканской партии созвала внеочередное заседание парламента и собирается проголосовать за проект изменений в закон о регламенте парламента, согласно которому в случае препятствования работе заседания НС по какой-либо причине оно может считаться не несостоявшимся, а прерванным и может быть продолжено позже.

По мнению противников закона, поддержавшие проект политические силы пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которых добивается премьер-министр Никол Пашинян, поскольку, согласно регламенту НС, если депутаты дважды не проголосуют за кандидатуру премьер-министра, то парламент распускается и назначаются новые выборы.