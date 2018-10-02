До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана - Балаян

До конца года, по всей вероятности, состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной 17-му саммиту Франкофонии, в ответ на вопрос журналистов сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Последняя встреча Мнацаканян-Мамедъяров состоялась 27 сентября этого года в Нью-Йорке.

Впервые после смены власти и формирования нового правительства, произошедших в Армении в результате народного движения, главы МИД Армении и Азербайджана встретились в июле этого года в Брюсселе.

Перед их второй встречей в Нью-Йорке Тигран Балаян в беседе с журналистами заявил, что для того, чтобы премьер-министр Армении и президент Азербайджана встретились, эта встреча должна иметь содержание, а не быть самоцелью.