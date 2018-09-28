«Власть может распустить парламент с помощью давления народа» - специалист по конституционному праву

В правительстве начались работы по разработке проекта конституционных поправок. Об этом Радио Азатутюн сообщили в офисе первого вице-премьера Арарата Мирзояна.

Когда проект будет готов и представлен в Национальное собрание, пока не сообщается.

Проектом предусматривается создание механизмов для того, чтобы Национальное собрание было распущено без отставки премьер-министра, после чего могли быть проведены внеочередные парламентские выборы.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн глава парламентской фракции «Елк», член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Лена Назарян заявила, что внеочередные выборы могут быть проведены до конца года, что не противоречит установленному в программе правительства сроку - в течение одного года.

По мнению заместителя председателя партии «Армянский национальный конгресс» Левона Зурабяна, для того, чтобы успеть провести выборы до конца года, механизм конституционных поправок неэффективен, поскольку занимает много времени. «Это гораздо более длительный процесс, потому что поправки в Конституцию должны быть подготовлены, внесены в парламент, обсуждены. Возможно, будут проблемы, связанные с Венецианской комиссией, которая может выразить свое мнение по этому поводу», - сказал бывший депутат.

Депутат парламентской фракции «Царукян», член постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Геворк Петросян считает проведение досрочных выборов до конца года посредством конституционных изменений технически возможным, просто депутат против озвучивания срока выборов. «Если они планируются в конце года, и политические силы придут к соглашению, то это возможно. Но здесь проблема заключается в том, что г-н премьер-министр сказал, что должен выступить с предложением начать переговоры. Но, не зная, каков конкретный предмет этих переговоров и какие предлагаются сроки, в данный момент я не могу назвать конкретный период времени. Национальное собрание должно 70 голосами дать согласие на внесение поправок в Конституцию. Если оно даст согласие, в Конституцию будут внесены поправки, и уже вопрос роспуска Национального собрания будет урегулирован», - сказал Петросян.

Находящийся за рубежом премьер-министр Никол Пашинян на днях пообещал по возвращении в Ереван начать переговоры с политическими силами по вопросу механизмов проведения досрочных выборов.

Между тем, заведующий кафедрой конституционного права Ереванского государственного университета Вардан Айвазян считает уже сложившуюся ситуацию антиконституционной.

«Конституционные изменения как таковые должно принять​Национальное собрание, они должны быть обсуждены, приняты двумя третями голосов. Вообще конституционные изменения также предполагают обсуждение в широких общественных кругах, что объективно требует длительного времени. Не знаю, почему вы уверены, что внеочередные парламентские выборы обязательно должны состояться после конституционных изменений. Если указывается срок – декабрь, то это может быть без принятия конституционных поправок. Премьер-министр объявил о переговорах с политическими силами, парламентскими и внепарламентскими, и смысл этих переговоров состоит в том, чтобы все граждане поняли, осознали, что альтернативы досрочным парламентским выборам нет, потому что существование сегодняшнего Национального собрания уже само по себе является антиконституционным», - сказал специалист по конституционному праву.

По словам Вардана Айвазяна, без конституционных изменений внеочередных выборов можно добиться также с помощью давления народа: «Поскольку имманентным собственником власти является народ, в тот момент, когда народ сочтет, что парламент не отражает его интересы, он может его распустить».

Готовность к переговорам с премьер-министром выразили все парламентские силы, включая Республиканскую партию.