Лена Назарян не исключает, что досрочные выборы будут проведены до конца года

«Не исключаю, что до конца года могут быть проведены внеочередные парламентские выборы. По сути, все зависит от переговоров», - в беседе с Радио Азатутюн сказала глава парламентской фракции «Елк», представитель партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Лена Назарян.

В беседе с Радио Азатутюн депутат заявила, что необходимость в пересмотре сроков проведения досрочных выборов была подтверждена 23 сентября, когда граждане, вняв заявлению премьер-министра Никола Пашиняна, выразили вотум доверия на уровне примерно 82%, высказавшись за досрочные выборы. «В ходе свободных, справедливых выборов мы увидели решение людей. Когда мы говорили, и в программе правительства было написано - в течение одного года, мы укладываемся также в срок до конца года», - сказала Назарян.

В своих выступлениях в ходе избирательной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана Никол Пашинян заявлял, что, отдав голос за блок «Мой шаг», граждане дадут премьер-министру мандат на переговоры о роспуске парламента и проведении внеочередных парламентских выборов.

После подведения предварительных итогов выборов Пашинян из Нью-Йорка в ходе прямого эфира в Facebook пообещал по возвращении в Армению начать с политическими силами обсуждения по вопросу механизмов проведения досрочных выборов. «Эти выборы также показали, что тот парламент, который функционирует сегодня, по сути, не имеет мандата, поскольку парламентские силы в совокупности набрали очень мало голосов», - заявил премьер.

До внеочередных парламентских выборов сначала планируется провести в действующем парламенте проекты поправок в Избирательный кодекс и конституционных изменений. Конституционные изменения необходимы для того, чтобы провести внеочередные выборы без отставки премьер-министра. По действующей Конституции Национальное собрание может быть распущено в том случае, когда премьер-министр уходит в отставку и новый премьер в течение недели дважды не избирается.

Около месяца назад, говоря о механизмах проведения досрочных парламентских выборов, Пашинян заявил, что, по его мнению, эффективный способ роспуска Национального собрания – это вариант конституционных изменений, в напралении чего в правительстве начнутся работы.

Лена Назарян сказала, что механизмы роспуска парламента будут уточнены в результате инициированных премьер-министром обсуждений с парламентскими силами. «Любое сопротивление со стороны Республиканской партии только усилит напряженность в обществе. А это уже создаст много препятствий. Мы увидели, что в результате выборов в Совет старейшин есть очень четкий разрыв между Национальным собранием и обществом, Национальное собрание не отражает политические предпочтения и настроения общества», - отметила депутат.

Независимо от исхода обсуждений, комиссия по реформированию Избирательного кодекса при премьер-министре возобновила работы по разработке проекта Избирательного кодекса.

По прогнозам секретаря комиссии Даниэла Иоаннисяна, до конца октября проект закона будет готов. «Я почти уверен, что в конце октября у нас уже будет принятый Избирательный кодекс. С ним возможно провести выборы в этом году», - сказал он.

Между тем, Венецианская комиссия рекомендует проводить выборы через год после принятия Избирательного кодекса, чтобы политические силы имели возможность должным образом подготовиться.

По словам Иоаннисяна, Венецианская комиссия не может не учитывать зафиксированный на выборах в Совет старейшин результат и сложившийся политический кризис.

«Венецианская комиссия, как правило, смотрит на чисто правовые регуляции. Рекомендации Венецианской комиссии очень важны, и я уверен, что почти все они будут отражены в Избирательном кодексе. Однако очевидно, что рекомендация Венецианской комиссии, касающаяся срока проведения выборов, реализована не будет», - сказал он.

Возможно ли за два месяца технически организовать выборы? В этом вопросе секретарь комиссии по реформированию Избирательного кодекса оптимистичен: «Именно это заставило нас не идти по пути создания единой базы отпечатков пальцев, мы не идем на внедрение системы распознавания лиц… обсуждались различные технические решения. Мы на это не идем, чтобы успеть».

Между тем, председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что общегосударственные выборы требуют огромного объема работы, но уклонился ответить, в какие сроки их возможно организовать. Он лишь отметил, что в случае проведения досрочных выборов сроки избирательной кампании будут сокращены. Она будет длиться 12 дней, как в случае выборов в Совет старейшин Еревана.