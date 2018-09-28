Зампред АНК: Более эффективный вариант роспуска НС – это порядок, предусмотренный действующей Конституцией

Роспуск Национального собрания путем конституционных изменений требует больше времени, убежден заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян.

«Это гораздо более длительный процесс, потому что поправки в Конституцию должны быть подготовлены, внесены в парламент, обсуждены. Возможно, будут проблемы, связанные с Венецианской комиссией, которая может выразить свое мнение по этому поводу», - сказал бывший депутат.

В беседе с Радио Азатутюн Зурабян отметил, что сравнительно эффективный вариант роспуска парламента – это порядок, предусмотренный действующей Конституцией. Представитель АНК убежден, что в этом случае так называемая контрреволюция теоретически имеет возможность выдвинуть другого кандидата и препятствовать Пашиняну, но это, по мнению Зурабяна, маловероятно.

По действующей Конституции для проведения внеочередных парламентских выборов премьер-министр должен подать в отставку, а затем в случае неизбрания нового премьер-министра в течение двух недель Национальное собрание будет распущено. Никол Пашинян примерно месяц назад заявил, что в этом случае существует риск выдвижения другого кандидата на пост премьер-министра. А для роспуска парламента и проведения досрочных выборов без отставки премьер-министра необходимо, чтобы в действующую Конституцию были внесены изменения.

«Поскольку время сейчас играет очень важную роль, эффективен первый вариант», - отметил зампред АНК Левон Зурабян.

В правительстве уже начались работы в направлении конституционных изменений, на каком они этапе, пока не сообщается.