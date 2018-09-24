Пашинян в ближайшее время инициирует переговоры по вопросу внеочередных парламентских выборов

Тщетны все утверждения и разговоры о том, что некие силы способны совершить контрреволюцию в Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера в Нью-Йорке на встрече с многочисленными представителями диаспоральных структур, армянских организаций США.

«Вы знаете, что сегодня состоялись выборы в Совет старейшин Еревана, и сейчас уже их итоги подведены на 99%. Блок «Мой шаг» на этих выборах, которые прошли в абсолютно справедливых, свободных, прозрачных условиях, получил 81% голосов избирателей. Это означает, что тщетны все те утверждения и разговоры о том, что некие силы способны совершить контрреволюцию. Это невозможно, и сегодня это было зафиксировано также результатами выборов», - отметил премьер, добавив, что единственное, что отныне возможно в Армении, это законность, демократия, независимая судебная система, свободная экономическая конкуренция.

«Может показаться странным, что правящая политическая сила получает на выборах в Совет старейшин Еревана столько голосов, но все вы знаете, что этим выборам был придан особенный политический контекст: я попросил, чтобы, проголосовав на этих выборах за блок «Мой шаг», люди проголосовали за внеочередные выборы в Национальное собрание или против них», - сказал Никол Пашинян и добавил, что в ближайшее время пригласит на переговоры парламентские и внепарламентские политические силы, чтобы обсудить с ними сроки и условия проведения внеочередных парламентских выборов.

«Был настрой на то, чтобы провести выборы до июня следующего года, но, учитывая выжидательное состояние потенциальных инвесторов, которым нужна долгосрочная политическая стабильность, а также для того, чтобы сделать экономическую среду благоприятной, мы должны провести выборы раньше, чтобы как можно раньше начать процесс восстановления экономики», - пояснил премьер-министр.

Он отметил, что сегодня структура экономики страны не дает повода для оптимизма, и ее следует изменить. «Сегодня наша экономика состоит из трех основных отраслей: аграрной отрасли, которая не соответствует современным требованиям, горнодобывающей сферы, которая занимается продажей национального богатства, и сферы игровых ставок. В июле экономика зарегистрировала двузначный показатель роста только за счет чемпионата мира по футболу, и подобная структура нас не устраивает», – сказал Пашинян, отметив, что хочет, чтобы Армения стала страной высоких технологий.

Премьер отметил, что правительство за четыре месяца сделало все от него зависящее для обеспечения стабильности в стране, и это ему удалось. Теперь, по словам Пашиняна, стоит вторая важная задача – привлечение инвестиций, для чего вносятся изменения в Налоговый кодекс, судебную систему, обеспечивается стабильность политической системы, а для обеспечения всего этого необходимо в ближайшее время провести внеочередные парламентские выборы.

«Результаты выборов в Совет старейшин Ереван показал, что это неизбежно, и они должны пройти как можно раньше», - подчеркнул глава правительства.

Отметим, что по результатам подсчета голосов на всех 475 избирательных участках на выборах в Совет старейшин Еревана наибольшее число голосов набрал блок «Мой шаг» - 294 109 или 81,05% проголосовавших. На втором месте партия «Процветающая Армения», за которую проголосовали 25 219 человек или 6,95%. Блок «Луйс» («Свет») занял третье место, получив 18 112 голосов или 4,99%.