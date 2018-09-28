В МИД не отрицают подлинность опубликованного в СМИ списка лиц, лишенных дипломатических паспортов Армении

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян не отрицает, что опубликованный в СМИ список лиц, лишенных дипломатических паспортов РА, соответствует действительности.

В нашумевшем списке – имена и фамилии не только детей, невесток, внуков, но и сватов второго и третьего президентов Армении - Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

На вопрос Радио Азатутюн, подтверждает ли он или отрицает подлинность списка, Тигран Балаян лишь ответил: «Касательно списка я не даю комментариев»

Два дня назад на брифинге с журналистами пресс-секретарь МИД сообщил, что аннулированы 254 дипломатических паспорта, а более 100 дипломатических паспортов возвращены теми людьми, которые больше не имеют права их иметь.

В опубликованный список входят имена и фамилии жены Роберта Кочаряна - Беллы Кочарян, старшего сына – Седрака Кочаряна и его жены – Заруи Кочарян, младшего сына – Левона Кочаряна и его жены – певицы Сирушо (Сирануйш Кочарян), и даже внуков второго президента – Эммы, Беллы, Ани, Давида, Микаэла Кочарянов.

В списке есть также имена сватов Роберта Кочаряна (родителей Сирушо) – актера Грачья Арутюняна и певицы Сюзан Маркарян. В список входит и имя главы офиса Роберта Кочаряна - Виктора Согомоняна.

Та же картина и в случае с третьим президентом Сержем Саргсяном. В списке имена его жены – Риты Саргсян, дочери – Сатеник Саргсян, зятя – Айка Хачатряна, внуков – Риты, Сержа, Тиграна Хачатрянов. В список входят также имена брата Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна и сына последнего – Нарека Саргсяна.

Нарек Саргсян обвиняется в похищении человека и применении опасного для жизни или здоровья насилия, он был объявлен в международный розыск.